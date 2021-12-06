仁舟淨塑「水源寶育樹盆」、「蜂蠟保鮮布系列」 勇奪金點設計獎

首度參加設計界年度盛事「金點設計獎」的仁舟淨塑，即以《仁舟水源寶育樹盆》、《仁舟蜂蠟保鮮布超好蓋／保鮮罩》，雙雙勇奪2021年金點設計獎「年度特別獎－循環設計」以及「年度最佳設計獎」，也是本屆同時拿下2個產品類獎項的社會企業，足見永續生活不再只從實用觀點，更要以美學為減塑生活添入綠色力量。

近年將國際綠色潮流帶入台灣家居體驗的社會企業仁舟淨塑，持續將減塑環保新觀念透過永續商品與大眾溝通。仁舟淨塑更期許持續開發設計貼近生活且實用減塑良品，讓大眾自然減少一次性塑膠使用，共同為自己與全家健康以及地球健康努力。

2021年金點設計獎頒發2項「年度特別獎」，為表揚在社會設計及循環設計議題上，對產業具有典範意義的傑出作品。其中「年度特別獎－循環設計」由仁舟淨塑《仁舟水源寶育樹盆》獲得此殊榮。擔任決審評審的英國工業設計大師Tom Dixon指出，「以低成本、低科技設計，針對生長環境不良的植物養護，提出簡便有效、兼顧環保解決方案，低調謙卑的設計精神值得鼓勵。」

今年金點設計獎共有全球28個國家、近8000件作品參賽，而仁舟淨塑首次以《仁舟蜂蠟保鮮布超好蓋／保鮮罩》、《仁舟水源寶育樹盆》2項商品參賽，表現優異。從初選一路過關斬將，先榮獲2021年金點設計獎標章，再從複選後627件作品晉級決選「產品設計類」，競爭激烈，決選階段僅有115件作品角逐決賽。最終只有31件作品摘下「年度最佳設計獎」，《仁舟蜂蠟保鮮布超好蓋／保鮮罩》表現令人驚艷。

仁舟致力善用友善環境與健康材質，開發各式兼具設計性的生活減塑商品，讓大眾在日常生活能輕鬆取代一次性塑膠製品，達到「源頭減塑、減廢」目標。更展現台灣設計實力，讓環保、永續理念走入民眾生活。仁舟透過巧思與消費者使用行為的觀察及客戶反饋，不斷研發與改良創新商品，才能更貼近使用需求。

《仁舟水源寶育樹盆》是以回收再生紙漿與天然可分解材料融合製作而成、以盛裝水份為主的種樹輔具。外觀設計靈感來自於象徵聚財與生生不息的元寶，藉由以盆聚水、以繩滴灌的原理，不僅可取代塑膠育樹盆，更可大幅提高植樹存活率，是擁有多項國內外專利的商品。以近年金門縣海岸造林為例，在施用水源寶育樹盆後，樹苗存活率可大幅提升7成以上。

慈心有機農業發展基金會、TOYOTA一車一樹計畫、友達永續基金會肯定仁舟淨塑的永續理念，將水寶盆運用到台灣海岸、山林植樹，為國土保育、地球固碳。今年亦榮獲日本［crQlr Awards全球循環經濟設計獎］國際獎項殊榮，在全球循環經濟的趨勢上，相信水源寶育樹盆能為環境帶來更多的助益。 仁舟淨塑研發每款產品皆為了取代一次性塑膠用品，為地球的塑膠汙染減壓，更要讓民眾生活遠離塑化劑風險。

《仁舟蜂蠟保鮮布系列》以棉布的溫柔及天然蜂蠟的抗菌，可重複使用取代保鮮膜與塑膠袋的使用。設計產品初衷，是發現台灣人不習慣蜂蠟黏手觸感，同時面對各式碗盤、蔬菜形狀不易包裹的窘境。因此獨步全球研發出［超好蓋］與［保鮮罩］款式，巧妙結合彈性繩的結構，以創新設計，提升商品的實用性與好用度。仁舟更是台灣主要製造蜂蠟保鮮布的品牌，商品通過SGS檢測，為消費者的飲食健康把關。詳情可查詢官網：https://www.zenzhoultd.com/