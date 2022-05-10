大葉大學多媒體學程嚴昕入圍西班牙國際海報競賽

從電影「駭客任務」獲得靈感，作品國際發光！大葉大學多媒體數位內容學位學程大三生嚴昕以電腦繪圖創作「Alive」，挑戰西班牙的2022 Animayo國際海報競賽（Animayo 2022－International Poster Contest），與來自全球的六百多件參賽作品同台競技，獲得入圍前10名的榮耀。

大葉大學多媒體學程陳志隆老師(左)與黃懷德老師(右)恭喜嚴昕(中)入圍西班牙海報競賽。圖／大葉大學提供

多媒體學程三年級學生嚴昕指出，Animayo是西班牙一年一度的動畫節，每年都會舉辦海報比賽，徵集全世界的創意，今年有47個國家、六百多件作品參賽，僅10件作品能入圍，很榮幸可以獲得評審肯定，成為入圍作品之一。這次的比賽主題是科技感，她想起在電影「駭客任務」裡，電腦系統母體連接了很多線，於是從這個概念開始發想，作品「Alive」以半生化人的小女孩為主角，女孩被困在房間中，身上連著許多線，象徵被科技包圍，上方有光源灑落，代表她還保有人類的靈魂，作品名為「Alive」，就是還活著的意思，表示意志還在。

大葉大學多媒體學程嚴昕作品Alive。圖／大葉大學提供

作品「Alive」由陳志隆副教授、黃懷德助理教授共同指導，陳志隆老師表示，嚴昕同學的作品很有個人風格，並且持續自我突破，在學習過程，當老師提出修改建議，她一定會努力達成，因此不斷進步。繼今年三月作品「Blessing」獲頒第二屆台日學生原創漫畫大賽插畫組「審查員獎」後，近期再傳捷報，作品「Alive」入圍2022 Animayo國際海報競賽，期待她未來成為傑出的藝術家。