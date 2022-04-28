企業碳健檢 碳盤查諮詢 成中部企業大熱門

各國針對2050年淨零碳排制定法規，歐盟更直接拍板2023年將開徵碳關稅，這對出口導向的臺灣，無疑是一大挑戰。外貿協會自去（2021）年即開始積極輔導臺灣企業，加速了解並掌握CBAM、碳盤查、溫室氣體盤查等重要性。貿協表示，去年在國際貿易局指導下辦理臺北首場「減碳行動力、企業碳健檢」活動，深受廠商好評；今（2022）年再度出擊，深入產業聚落，首場於4月26日選在臺灣工具機、自行車及手工具的產業聚落臺中舉辦。

「減碳行動力、企業碳健檢」結合論壇與一對一諮詢，邀請國際第三方查驗證機構BSI英國標準協會分享淨零趨勢，以及國內市占率第一、世界前三大的汽機車精密沖壓零件製造商至興精機分享減碳經驗，吸引達160位中部業者參與，顯示淨零減碳已成為當前企業經營重要課題。

外貿協會副秘書長李惠玲開場致詞表示，在國際供應鏈中扮演要角的臺灣企業，應儘快透過自主碳盤查，使用替代能源，打造低碳製程，取得國際環保認證驗證並加強綠色產品的研發與拓銷及產業轉型等措施，提升臺灣產品的競爭力。

BSI解析淨零趨勢，至興精機以自身經驗分享企業碳盤查及減碳作法。左起：至興精機發言人劉美娘、外貿協會副秘書長李惠玲、經濟部國際貿易局參事孫良輔、BSI資深經理周士駿、木工機械同業公會理事長張志州。圖╱貿協提供

國際貿易局參事孫良輔亦提及，今年3月國發會集結相關政府部會，發布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，對製造部門包含石化、電子、鋼鐵、紡織等產業以及交通運輸與商業部門等領域，提供淨零轉型的推動策略；以製造業為例，歸納出「製程改善、能源轉換、循環經濟」3大面向，再從中衍生11項措施，透過大企業帶領小企業的模式，結合產業公協會的號召力，達成「先減少排放，再淨零排放」的最終目標。

現場最熱門的「碳健檢」一對一諮詢服務，由10家知名碳顧問公司、認證機構、政府或法人於現場設置攤位，提供國內業者免費碳諮詢。諮詢領域包含碳足跡報告與查證、溫室氣體盤查輔導、國際減碳與環保能源標準導入、企業減碳工具諮詢、CSR報告書撰寫、道瓊永續指數評比輔導等。出席顧問含BSI英國標準協會、成創永續、環科工程；政府單位包括經濟部工業局、經濟部標檢局；法人包括工研院、精機中心、塑膠中心綠基會、產業服務基金會、資訊軟體協會。現場廠商諮詢熱絡，積極為綠色供應鏈準備、佈局。

此外，貿協強調，碳健檢系列活動緊接將於台南（7月）、桃園（10月）辦理，透過有感服務協助更多企業及早因應綠色轉型，業者亦能自行搜尋綠色貿易資訊網（greentrade.org.tw ）「淨零碳排專區」，深入探討CBAM及國際碳議題觀念資訊，內含各國政策法規、碳知識+，並提供「碳足跡指引手冊」電子檔供下載，鼓勵業者多加探索運用。