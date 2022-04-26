育達科大首創元宇宙書法 登上世界藝術平台

育達科技大學繼日前攜手企業共同成立「智慧科技人才培育中心」，學校通識教育中心主任兼廣秀書弈學苑執行長姜明翰教授，運用智慧科技並結合元宇宙概念，突破傳統和現代書法的屏障，嘗試以多重視角(multiple perspectives)創作草書，使書法藝術表現進入不同維度，開展全新境域，此一創作精神及概念正與元宇宙相符合，創作出「元宇宙書法」，登上世界最大的元宇宙藝術平台OpenSea展售。

育達科技大學通識教育中心主任兼廣秀書弈學苑執行長姜明翰教授，浸淫書道四十餘年，曾獲國內外多項大獎，舉辦多次展覽，並擔任全國比賽評審。近年來突破傳統和現代書法的屏障，嘗試以多重視角(multiple perspectives)創作草書，將每一個字從不同視角想像、觀照它可能變化的形狀，在簡單的平面上虛擬出多重空間的立體感受，產生旋轉、飄浮、無重力的狀態，使書法藝術表現進入不同維度，開展全新境域，堪為古今第一人。此一創作精神及概念正與元宇宙相符合，故命名為「元宇宙書法」。

姜教授表示：元宇宙的核心價值就是「去中心化」，書法藝術中的傳統、師承、理論、筆法，皆為「中心化」的產物。元宇宙書法的創作理念，就是去中心化，以超現實的感性經驗書寫，好像漫遊宇宙，創造無窮想像可能。所以「元宇宙書法」，也稱之為「多重視角書法」、「反重力書法」、「異次元書法」、「宇宙流書法」。

育達科大校長黃榮鵬表示：學校通識中心姜明翰主任創作的元宇宙書法狂草作品「天上人間」，登上世界最大的元宇宙藝術平台OpenSea展售；並於國內知名元宇宙平台JCARD「元文化自由創作者專區」，上架發表八幅元宇宙書法作品，將傳統藝術與尖端科技結合，可謂一大創舉。元宇宙、區塊鏈、NFT、虛擬貨幣等，是未來世界發展趨勢，正是本校當前積推動的智慧科技領域。有鑑於此，育達通識教育中心於111學年開設「元宇宙藝術」課程，科創學院也將規劃相關教學內容，與未來科技同步接軌。

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