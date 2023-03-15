將捷金鬱金香酒店 推出春季香草饗宴

時序入春、百花齊放，香草植物也隨著季節出苗生長。淡水將捷金鬱金香酒店的河畔餐廳，自即日起全新推出「春季香草饗宴」，將主餐點「法式紙包魚」及「美國Prime等級肋眼」等，搭配蒔蘿、檸檬葉、薄荷、百里香葉等香草食材，採以研磨皆不經烹調的方式，保有食材最原始風味，讓顧客們品嘗到春日限定的清新香甜滋味！

位於將捷金鬱金香酒店LF的河畔餐廳，自即日起至5月31日全新推出「春季香草饗宴」，本季主餐點運用春日各種香草入菜，增添了料理豐富多層次的口感，要給顧客們一場清新香甜的味蕾饗宴。主餐點部份主推「法式紙包魚」，運用烤盤紙與鱸魚包覆結合，加上白酒、檸檬葉、蒔蘿等，再放入新鮮蛤蜊和橄欖油烘烤後，微微酒香中混和散發出鮮甜魚肉以及清新香草氣息，最後搭配著香蒜麵包沾著湯汁享用；而「鼠尾草抹醬烤雞腿」，嚴選使用溯源履歷雞腿，肉質鮮嫩多汁且美味健康，上層塗抹上鼠尾草泥，增添餐點料理清爽滋味與濃郁香氣，提升豐富口感層次。訂位專線：02-2626-9970。

同樣位於酒店LF的滬尾之星，午茶時段提供飲品、點心、咖啡等，夜晚則化身微醺小酒吧，春季限定推出「雙人下午茶」與季節限定特調，其中網美必點的三層雙人下午茶，第二層為漬櫻花司康（Sakura Scone）搭配酸奶油，淡雅清香、滋味酸甜，猶如置身在浪漫櫻花園中，另包含有薰衣草奶酪、楓糖漿、香椿法式鹹派、義大利馬斯卡波內起士醬，以及法式馬卡龍與季節水果，與閨蜜情人相約在純白夢幻的滬尾之星，用一份下午茶、一杯季節限定調酒，優雅浪漫地展開春天的好心情吧！

【2023春季香草饗宴】

供應日期：2023/03/01(三)～2023/05/31(三)

訂位專線：02-2626-9970

■用餐時段—

午餐 11:30-14:00、晚餐 17:30-19:00／19:30-21:00

■供餐模式—

午餐時段：

周一至周四｜午間套餐NT$899+10%起

周五至周日｜全自助餐檯+主餐一份NT$999+10%起

晚餐時段：

周一至周四｜半自助餐檯Semi Buffet+主餐一份NT$999+10%起

周五至周日｜主餐+全自助餐檯NT$999+10%起

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