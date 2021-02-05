228連假我作主　福容全台各館連假優惠輕鬆住

春節回家與家人團聚，228連假呢？為自己安排一下吧！福容大飯店多種優惠盡出，如：福容高雄店主打一泊二食，連假期間雙人入住3,288元起，等於每人只要1,644元；麗寶賽車主題旅店雙人一泊一食4,999元起，在房間內還能觀賞G2賽道上賽車奔馳的熱血快感。福容全台特色分店連假推住宿專案，讓民眾休假出遊輕鬆住宿，吃好吃滿超放鬆。

麗寶賽車旅店可體驗近距離觀賞G2賽道上賽車奔馳的熱血快感。圖／福容提供

如果想要放假賴在飯店不出門，也可不用擔心行程也能輕鬆享受超豐富設施。麗寶福容店推出「麗寶假期-228好好玩專案」8,999元起，包含田園咖啡廳早晚餐、同樂券、樂園雙日門票。憑同樂券再可兌換魔法精靈飲品和體驗親子休閒活動，而探索世界內的世界劇場，也有期間限定超視覺魔幻秀；賽車旅店同步推出「228奔馳GO專案一泊一食」4,999元起，含能量早餐2客、賽車場VR單項設施2次或天空之夢-摩天輪券2張，而且旅店內半數房間全景陽台無死角，在房間內便能飽覽壯麗的G2賽道；福容花蓮店推出兩人成行的「福容假期一泊一食專案」4,719元起，以及「一泊二食」專案5,829元起，且官網訂房享免10％服務費、KTV包廂與棋藝室買一小時送一小時；位於東北角的福容福隆店，也推出了「溫泉假期住房專案」，一泊二食只要6,999元起，除了入住精緻和洋客房及享用精緻雙人晚餐外，還送創意DIY、單車悠遊、AR體驗活動三選一，最後再享受全台獨有的福隆海洋溫泉，在初春乍暖還寒之時，感受全身心的溫暖。

享受飯店一泊二食，還能體驗福隆海洋溫泉。圖／福容福隆店提供

如果不想錯過春麗景色，到南部欣賞美景也是不錯的選擇，福容高雄店坐落在鹽埕商圈，是十足便捷的地點，入住還能欣賞最美愛河河畔景色及最夯網美景點高雄港。此次連假推出一泊二食專案，平日優惠價3,288元，週六只要再加價500元，且附贈市價1,180元的雙人分享套餐。想要把台灣美麗景色一網打盡，又不想人擠人，就到福容大飯店享受實惠又方便的舒適假期！可洽官網http://www.fullon-hotels.com.tw/。