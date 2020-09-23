英國房市交易反彈聲起 9/24日深度解析

英國房市近期反彈，無論在交易動能及交易價格表現優於預期，受到全球投資人的高度關注。上半年受到壓抑的住宅買氣，在七月開始釋放，八月第一週英國房屋銷售量比去年同期增加一倍之多，創下十年來高點，買氣回籠帶動房價成長，英國房市迎來解封後的強勁反彈，八月平均房價相較去年同期上漲了4.6% 註1。

這波英國房市的回暖，除了遞延的買氣外，海外買家也是重要推手，特別是亞洲買家積極投入倫敦房市，光是今年上半年購置額度即達6.28億英鎊，購買力道強勁。

英國房市原本就受到海外買家以及置產族的喜愛，近期一連串的降稅措施，印花稅減免及印花稅假期等措施，大幅激勵本地以及海外買家出手，以掌握這波稅務優惠；另一方面，後疫情時代，消費者對於住房需求也有觀念上的革新，生活態度及工作方式的改變，使倫敦人嚮往開闊寬廣，舒適、空間更大的居住環境，倫敦市區不再是購屋者的唯一選擇，通勤帶上的近郊城市則成為倫敦買房族的新寵兒。

後疫情時代 近郊城市吸引新一波買家

作為倫敦近郊CP值最高，公園綠地面積最大的優質生活區，Staines Upon Thames被評為全英國前百分之十最有經濟成長潛力之區域，預估該區未來二十年，25歲至29歲的年輕工作人口將成長11%；同時，該區新創公司匯集，被譽為英國創業首選之地，英國知名片廠Shepperton Studios預計在該區投入5億英鎊擴大片廠規模，將創造2000個就業機會，知名影視串流公司Netflix也將在此進駐，預計將為英國帶來一年超過1.4億英鎊的經濟成長，無論經濟及人口發展皆顯示多重利多，該區未來發展潛力可期。

Eden Grove現代與自然的完美融合代表作，位於泰晤士河畔的迷人社區，坐擁數公頃森林湖畔綠地，近郊與市中心的雙重享受，約三十五分鐘可至倫敦市中心三鐵共構Waterloo火車站，約十分鐘至Heathrow國際機場，鄰近M3、M4及M25公路，四通八達交通便利，享有倫敦市中心豐富資源同時擁有絕佳居住環境及生活品質。

Lavender House由知名建築團隊Scott Brownrigg打造充滿現代感與綠意共存的豪華居住社區。圖：業者提供

生活在歷史人文之中，Eden Grove與溫莎皇室比鄰而居，結合文化傳統與現代科技生活。首相級教育學府伊頓公學僅約十八分鐘車程之距離，十公里內有近百所卓越中小學供挑選就讀，可謂人文薈萃集於一身。

Eden Grove為倫敦證交所上市開發商Berkeley Group所推出，本案共五期建設，首期推出Lavender House，由知名建築團隊Scott Brownrigg打造充滿現代感與綠意共存的豪華居住社區，凸顯本案位於Staines Upon Thames之特色。

本案建築環繞中庭私人花園及池塘造景，並附有健身中心、私人影廳及共享工作空間之完整公設，提供一至三房多元房型以滿足各類型居住需求，價格由32萬英鎊(約新台幣1248萬)起輕鬆入主。英國投資說明會，解析英國住宅市場，將於09/24 (四) 下午1:30在台北寒舍艾美酒店 室宿廳舉行。報名專線 (02)8786-0999。