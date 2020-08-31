麗馨中醫診所  沈瑞彬醫師 結合古典與現代的顏面針灸技術

「這是一個高度依賴醫師技術能力的針法」台灣顏面針灸醫學會理事長沈瑞斌表示，這套針灸技術的創造是從古典的經絡學、穴道、經筋、皮部發想，結合現代頭面部解剖學的皮膚層、脂肪層、脂肪隔間、韌帶、筋膜、肌肉、乃至於骨骼的各層次調節。

美顏針技術創始人宋貞和教授偕同她的傳承人沈瑞斌理事長，數年來，致力於美顏針專業醫師的訓練，擬定課綱、確立教考訓用制度、醫師的進階訓練、技術進化、開發優質醫材，成功樹立起台灣顏面針灸醫學會的美顏針技術核心地位，以醫學會為基地，肩負起推展中醫新技術的責任，宋貞和教授深信沈瑞斌醫師作為美顏針領軍人的角色，不僅是提升台灣美顏針技術的推手，更是將技術推往國際的掌舵者。

近幾年宋貞和教授更邀集美、日、韓、法、澳、義等各國的醫學會來向台灣顏面針灸醫學會沈瑞斌理事長取經，學習如何建構美顏針醫師培訓的教育體系，以最嚴謹的教學制度來推展美顏針技術，讓這套針法走出亞洲，希望藉由台灣做為技術基地、創造技術流量，有朝一日能遍及全球。不僅僅在美容方面，更可以在疾病的治療方面，對社會做出貢獻。

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