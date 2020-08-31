麗馨中醫診所  沈瑞彬醫師 結合古典與現代的顏面針灸技術

美顏針技術創始人宋貞和教授偕同她的傳承人台灣顏面針灸醫學會沈瑞斌理事長。台灣顏面針灸醫學會提供

「這是一個高度依賴醫師技術能力的針法」台灣顏面針灸醫學會理事長沈瑞斌表示，這套針灸技術的創造是從古典的經絡學、穴道、經筋、皮部發想，結合現代頭面部解剖學的皮膚層、脂肪層、脂肪隔間、韌帶、筋膜、肌肉、乃至於骨骼的各層次調節。

美顏針技術創始人宋貞和教授偕同她的傳承人沈瑞斌理事長，數年來，致力於美顏針專業醫師的訓練，擬定課綱、確立教考訓用制度、醫師的進階訓練、技術進化、開發優質醫材，成功樹立起台灣顏面針灸醫學會的美顏針技術核心地位，以醫學會為基地，肩負起推展中醫新技術的責任，宋貞和教授深信沈瑞斌醫師作為美顏針領軍人的角色，不僅是提升台灣美顏針技術的推手，更是將技術推往國際的掌舵者。

近幾年宋貞和教授更邀集美、日、韓、法、澳、義等各國的醫學會來向台灣顏面針灸醫學會沈瑞斌理事長取經，學習如何建構美顏針醫師培訓的教育體系，以最嚴謹的教學制度來推展美顏針技術，讓這套針法走出亞洲，希望藉由台灣做為技術基地、創造技術流量，有朝一日能遍及全球。不僅僅在美容方面，更可以在疾病的治療方面，對社會做出貢獻。

美顏針的體驗分享請參閱: https://face.org.tw/people-share

醫學會相關民眾服務請參閱: https://face.org.tw/people-doctor

台灣顏面針灸醫學會沈瑞斌理事長。台灣顏面針灸醫學會提供

 

文 黃志方

工商時報

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