昌泰科醫 榮獲第9屆台灣雲豹育成優選獎

今（2021）年第9屆台灣雲豹育成優選獎終於誕生了！共選出昌泰科醫等10家團隊優選獎。以「發掘台灣科技產業的明日之星，並協助新創企業與成熟企業共創加速成長」為目標。StarFab主要為新創公司打造一條創新高速公路(Innovation Super Highway)，同時也為成熟企業帶來更多創新的動力。

昌泰科醫總經理趙書宏與優選獎得主合影。圖／業者提供

昌泰科醫總經理趙書宏表示，StarFab不只是創業加速器，更是產業育成的平台。因此，StarFab延攬高技術含量，且能與成熟企業整合的優質團隊，以找出台灣創新因子，與成熟企業相輔相成，共創雙贏。尤其透過頂尖新創的龐大能量，相信能展現更多不一樣的創新可能，達成產業共榮的美好願景。

民眾居家量測與方便攜帶、輕鬆快速即時量測心電圖的醫療儀器。圖／昌泰科醫提供

昌泰科醫總經理趙書宏表示，昌泰科醫已取得衛生福利部醫療器材許可證，醫材許可證類別為心臟血管醫學科學的COMGO心電圖描記器(TFDA二類醫材的醫療儀器)，讓民眾方便攜帶與輕鬆快速量測獲得即時心電圖的一種方式，如發現任何症狀或感覺測量結果有異時，儘早就醫檢查。

台北市博仁綜合醫院心臟內科曾今坤主任醫師（前三總松山分院心臟內科主任，醫學電子工程博士候選人）表示，長期壓力大或睡不好覺，可能導致自律神經或內分泌系統失調，進而影響心血管系統增加高血壓及心律不整的發生機率。甚至嚴重到過勞猝死。另外，根據過去有關心肌炎的文獻報導，心肌炎患者心電圖可能呈現S T段上升與PR段下降的現象。

尤其現代人生活及工作壓力大，可能會經常加班或熬夜，容易造成生活作息不規律，甚至影響睡眠。無論中、西醫專業醫師一致認為長期熬夜或睡眠障礙，都可能危害到我們的心血管系統。

中西醫整合技術專家王建人醫師（臺北榮民總醫院傳統醫學部醫師暨馬思特聯合診所院長）表示，失眠或熬夜，容易讓加重心血管的疲勞與負擔，進而會產生心火旺及火氣大的情形，心火旺會影響血脈、呼吸及腸胃系統，長期下易產生較嚴重病灶，如心血管疾病或腦部疾病。

昌泰科醫推出的AI雲健康檢測管理系統，能檢測長期與短期深層睡眠是否足夠、循環疲乏指數、水份補充是否不足、壓力與元氣指數等健康參考資訊，讓民眾輕鬆進行自我健康管理，進而調整改善生活飲食作息，讓全家人都能方便進行健康促進，輕鬆守護全家人的健康！

由台灣最具影響力的科技媒體《數位時代》與台灣最大創業社群平台 Meet 創業小聚主辦的「2021 Meet 創新創業嘉年華」於12/10-11日在高雄展覽館北館隆重登場。