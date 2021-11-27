美利達彰化經典百K限額5千名報名開跑 騎遊八卦山脈

即將邁入第12年的「2022美利達彰化經典百K」長距離單車自我挑戰活動將預定於2022年4月9日舉行，限額5000名，現在已開放報名。活動會場將設在彰化田中高鐵站區（同今年），騎乘路線跨越彰化、南投兩縣十幾個鄉鎮地區，總長約107公里，車友必須在5.5小時內完騎，具有相當的挑戰性，適合有經驗、體力充足的車友參加。

多年來，該活動不變的是車友所熱愛的八卦山脈139縣道等經典路線，且活動日主辦單位在沿途均投入大量人力，以確保高規格的交維等活動品質，因而有所謂「全程交管」的美譽，也讓這場美利達彰化經典百K盛會成為台灣口碑最好、報名秒殺等級的百K單車活動。

明年該活動除了美利達自行車、瑪吉斯輪胎、兆豐銀行、維樂坐墊等知名企業持續贊助外，彰化在地企業泰山公司挺自行車賽亦不落人後，此屆也加入贊助行列，且今年還特別榮獲交通部觀光局參山國家風景區管理處的支持。

參山國家風景區管理處預計將整合地方觀光資源，並提供報名參加者百元消費券等好康，並鼓勵外地車友「早點到，晚點走」，規劃一趟可順便旅遊的二天一夜行程。

該活動推廣大使「粉紅小鋼砲」黃亭茵，還有其他多位知名的單車網紅名人，也將在活動當天親自領騎，要和車友們一起體驗別具特色的八卦山脈單車之旅。

美利達彰化經典百K活動報名已於11月26日開跑，限網路報名，限額5,000人，報名連結：https://irunner.biji.co/2022merida，活動簡章、報名訊息可上美利達自行車網站（www.merida.tw）。