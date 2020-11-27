中國醫藥大學暨附設醫院「2020台灣醫療科技展」以醫療創新技術帶動精準大健康產業嶄新未來
「2020台灣醫療科技展」將於12月3日起在台北南港展覽館展出四天， 中國醫藥大學暨附設醫院以「領航尖端‧智能醫療‧開創精準大健康」為主軸，展現最新的智慧醫療亮點，呈現深耕尖端醫學研究、創新醫療科技的特色與豐碩成果，也特別設計AI互動體驗區，貼近與民眾之間的距離，期待帶動精準大健康產業嶄新未來，造福人類更健康、生活更美好。
中國醫藥大學暨附設醫院參與台灣醫療科技展盛會，接軌全球精準健康產業快速發展趨勢，在會場4樓編號M804展區規劃10大主題，特別聚焦在「細胞治療」、「人工智慧」、「多維列印」及「精準醫學」四大領域；呈現校院科研團隊最新研發的醫療科技與創新醫療應用豐碩成果，造福社會大眾與病患，讓世界看見台灣的智慧醫療亮點。
洪明奇校長表示，中國醫藥大學是一所重視教學及服務品質的研究型大學，更要訓練學生「研究創新、追求卓越」的精神，因此，在研究方面投入很多心力和努力，陸續成立了國際級特色研究中心，包括腫瘤、免疫、幹細胞、中草藥、中醫暨針灸、腦疾病老化醫學等研究中心，延攬國內外優秀人才和菁英研究團隊，與世界一流的醫學中心和研究機構交流合作，現今已成功設立10家衍生新創公司，有助於帶動台灣教育、醫療及生醫產業的發展，以期對人類的健康福址有所貢獻，這也是大學的社會責任。
2020年初，新冠病毒（COVID-19）爆發以來，本校暨醫療體系在蔡長海董事長的支持下，研究單位很快集結成強而有力的抗冠團隊，大家群策群力，目前我們手上有好幾千個藥，已經篩選出近10個有效藥物，是台灣第一個發表的新冠病毒之藥物/蛋白共存立體結構，只要提前一天完成新型治療的藥物或是疫苗，便能拯救成千上萬的病患，中醫大的抗冠團隊一定可以成為台灣的驕傲！
中國醫藥大學水湳校本部已於10月落成進駐，新校區結合了學術、研究、生物科技、育成中心和醫療照護等功能，未來也將發展成為智慧校園，期以最大化節約能源、最小化碳足跡為目標，邁向更卓越優秀的世界一流大學、醫學中心及卓越有特色的高科技生醫園區，成為台灣人的驕傲，世界傑出的品牌。
順應醫療科技數位化浪潮，中國附醫菁英醫療團隊積極發展智慧醫療、尖端醫學，與世界知名醫學中心和研究機構合作尋求突破與創新，同時發展生醫創新產業；其中「細胞治療中心」與「多維列印醫學研究及轉譯中心」等研發團隊績效斐然，獲得國家生技醫療產業策進會評審青睞，一舉榮獲10項國家新創獎殊榮。
中國附醫與合作企業在會場展出的智慧(AI)醫療與生醫科技產業特色亮點包括：「細胞治療中心」團隊未來將提升多項癌症治療；「精準醫學中心」的臨床服務與建立台灣人基因資料庫精準計畫；「人工智慧醫學診斷中心」研發「護理語音助理」與「人工智慧心肌梗塞決策支持系統」，以及「多維列印中心」與衍生企業「長陽生醫」攜手合作開發的器官晶片系統等前瞻性產品；「長聖生技」發表對細胞治療全方位服務之相關成果；「長佳智能」以AI技術為主軸，提供醫療上的臨床應用，將為尖端醫療貢獻一份心力。
周德陽院長說，中國附醫秉持醫療機構的專業角色與醫療使命，在蔡長海董事長的領導下，不斷追求卓越，更全力發展智慧醫療與高科技生醫產業，並結合學界、醫界、產業界厚實充沛的研發能量，為台灣打造一個生醫產業發展的生態鏈，創新尖端醫療，提升醫療品質，建立友善醫療環境，守護全民健康，同時善盡校院的企業社會責任，進而創造社會共享價值。
中國醫藥大學暨附設醫院於台北南港展覽館「台灣醫療科技展」4樓編號M804展區，歡迎民眾前往體驗尖端醫療科技AI智慧之旅。