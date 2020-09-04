推動大學社會責任實踐成果傑出 朝陽科大勇奪天下USR大學公民獎私立技職第一

2020年天下USR大學公民獎結果出爐，朝陽科技大學在天下雜誌調查之全台110所公私立大學中，以大學社會責任(USR)實踐的傑出成果，勇奪全台私立技職第一，受到各界關注。

朝陽科大校長鄭道明代表領獎時表示，天下雜誌USR大學公民評選，參考聯合國17項永續發展指標(SDGs)，借鏡企業社會責任(CSR)，從「大學治理」、「社會參與」、「教學承諾」、「環境永續」四大面向共42項指標，全方位檢視大學的社會責任。朝陽科大已連續3年榮獲世界綠能大學評比全球百大，並在英國泰晤士高等教育(THE)以SDGs為評核標準之「2020世界大學影響力排名」中名列301-400，其中「水資源及永續環境管理」、「保育及永續利用陸域生態」、「促進無歧視與友善校園環境」等三項指標，更挺進全球百大，致力推動節能減碳不遺餘力。

推動USR之朝陽科大團隊合影。左起為產合長黃台生、研發長徐松圻、校長鄭道明及教務長陳隆昇。圖／朝陽科大提供

在USR推動上，朝陽科大應用化學系團隊連續4年輔導雲林褒忠有才村農民，推動以黑豆為主的雜糧復耕行動，結合環境友善農用資材開發、食品安全與耕作環境檢測分析及農業輔導之產學合作基礎上，建構兼具健康耕作、品質認證、環境評估與行銷創新之助農平台，並透過同耕共學機制，鏈結雲林地區之產業推廣聚落，打造具在地特色之新農場域。工業設計系團隊亦深入社區，協助彰化大村鄉當地農民解決廢棄葡萄藤問題，打造多樣的生物炭產品，推動循環經濟，並發展出生物炭盆栽、生物炭粉末冶金飾品設計、環保炭香設計、生物炭皂等實用性產品，為社區注入新能量；而行銷與流通管理系師生以智慧商務與行銷模式，塑造南投中寮石虎與農業優化創生社會實踐模式，從保護石虎的自然環境出發，營造「生活、生產、生態」三生的團結互助優質農村生活，並以農作優化及當地品牌建立為目標，帶動地方創生。此外，銀髮產業管理系師生則首創「幼老共園」之社會創新模式，運用幼兒園少子化所產生的閒置空間，輔導設立銀髮日托班，為高齡社會的托老需求創造全新場域，並透過幼老共學、共伴的機會，增進世代學習交流，頗受好評。

在環境永續的努力上，朝陽科大積極建構多元再生能源，在校園建置超過600KW的太陽能發電系統，相當於一座大安森林公園的吸碳量，並領先各校取得環境教育設施場所認證，建構無圍牆的環境教育場域，累計服務人數超過5,000人次。此外，朝陽更以「大手牽小手」方式，將節能減碳觸角延伸至校外，協助惠明盲校及太平黃竹國小等團體及學校進行節能診斷及改善，透過大學社會責任之實踐，攜手社區投入在地關懷、人才培育、環境保護等擴大公民議題參與，讓社會看見大學的正能量。