房仲網網路物件點閱前5名 國宅熱門占4席

房仲業者統計台北市社區點閱排行，國宅社區在前5名中拿下4個席次。業者分析，北市國宅多位於市中心的精華地段，生活機能良好，且價格相對周遭親民，成為購屋者想入住市中心的不錯選擇。

根據永慶房仲網網路物件點閱資料顯示，去年由台北市中山區大直美堤花園（基河二期國宅）拿下熱門排行冠軍，大安區大安國宅與成功國宅囊括第2、3名，而文山區的觀星台北與信義區的忠駝國宅排名第4、5名。

永慶房屋業管部協理謝志傑分析，台北市購屋者偏好屋齡20年以上的社區，30坪至50坪的三房型產品為主，且平均總價大約落在新台幣2500萬元左右。由於中古屋公設比較新成屋低，室內使用面積較大，且多位於地段良好的區位，再加上價格較容易入手，因此受到關注。

台北市前5名的社區中有4個社區都是「國宅」，謝志傑分析，由於國宅多位於市中心的精華地段，大眾運輸系統完整、生活機能良好，其中更有不少位處明星學區，且價格較周遭物件更為親民，成為購屋者想入住市中心的不錯選擇。

新北市社區點閱排名，由新店區美河市奪下榜首，依序為新店區玉上園、板橋區新巨蛋、巨蛋以及汐止區瓏山林。除了汐止區的「瓏山林」外，其他4個社區都稍高於區域均價，顯示購屋者在新北市以地段、生活機能良好的新古屋為首選。

謝志傑表示，新北市上榜的熱門社區，屋齡多落在10年上下，凸顯新北市購屋者偏好新古屋，物件以套房、三房型產品為大宗，套房總價約在600萬至1200萬元間，三房型物件則在1500萬元2500萬元。

他分析，以上榜社區來說，新店區的美河市與板橋區的新巨蛋分別為「小碧潭站」與「新埔站」的捷運共構宅，擁有到站即到家的優勢，顯見交通機能是購屋民眾考量購屋的首要因素，鄰近捷運站的物件也容易獲得青睞。

(中央社)

2020年雙北五大熱門點閱社區出爐

永慶房屋根據永慶房仲網網路物件點閱資料，統計盤點2020年雙北市前五大熱門點閱社區，台北市的第一名由中山區的「大直美堤花園」拿下，大安區的「大安國宅」與「成功國宅」囊括第2、3名，而文山區的「觀星台北」與信義區的「忠駝國宅」則分占第4、5名；新北市的部分，由新店區的「美河市」奪下榜首，同為新店區的「玉上園」及板橋區的「新巨蛋」、「巨蛋」還有汐止區的「瓏山林」也榜上有名。

永慶房屋業管部協理謝志傑表示，從熱門社區點閱數據可以觀察民眾偏好的物件類型、購屋條件、總價預算等資訊，統計2020年民眾在網路物件點閱上可以發現，台北市購屋者尋找的物件大多為屋齡20年以上、平均總價2500萬左右的中古屋；而新北市則是以屋齡較低、交通機能良好的新古屋較獲消費者青睞。

據永慶房屋統計，台北市熱門點閱社區前五名的社區依序為：「大直美堤花園」、「大安國宅」、「成功國宅」、「觀星台北」與「忠駝國宅」。前五名的社區中有四個社區都是「國宅」，包括「大直美堤花園」、「大安國宅」、「成功國宅」以及「忠駝國宅」。謝志傑說明，觀察台北市購屋者偏好的物件，五個社區的屋齡都在20年以上；成交物件則是以30-50坪的三房型產品為主；平均總價大約落在2500萬左右的價位；若從單價來看，五個熱門社區與所在區域均價相比相對實惠，顯示在北市房價較高的情況下，民眾購屋往往考量物件的性價比，而中古屋的公設比較新成屋低，室內使用面積較大，且多位於地段良好的區位，再加上價格較容易入手，因此受到關注。

新北市熱門點閱前五名社區，依序為「美河市」、「新巨蛋」、「巨蛋」、「玉上園」及「瓏山林」。謝志傑表示，新北市上榜的熱門社區，屋齡多落在10年上下，凸顯新北市購屋者對於新古屋的需求偏好；物件格局則是以套房及三房型產品為大宗；總價帶的部分，套房的總價大約在600-1200萬之間、三房型物件則落在1500-2500萬的區間；若觀察新北市熱門社區的房屋單價，除了汐止區的「瓏山林」外，其他四個社區都稍高於區域均價，顯示購屋者在新北市以地段、生活機能良好的新古屋為首選。

(時報資訊 郭鴻慧)