早起寫作閱讀 他們如何做到？

選擇做和不做都是需要消耗意志力的。而習慣不用，習慣會變成一種本能。

在自媒體群體中，很大一部分人是一邊上班一邊業餘寫作的。即使一些微信公眾號的大V一開始也是兼職寫作運營自媒體，直到公眾號粉絲積累到了一定數量，才辭掉全職經營公眾號。

一邊有著全職工作，一邊經營自己的副業，自稱為「斜槓青年」。一開始寫作，你要做好斜槓青年的準備。如何一邊全職工作，一邊業餘寫作？斜槓青年的時間如何管理？

白天上班，清晨早起寫作

如果你是一位上班族，工作日的業餘時間只有上班前和下班後這兩部分。如果你選擇在業餘時間寫作，基本上也只有這兩種選項。

有些人是晨起型的，喜歡早起寫作。有些人是夜貓子型的，晚上是靈感迸發時期。亦舒是一位晨起型作家。她也是一位高產作家，僅長篇小說就有一百多部。據說，她的丈夫一直很納悶：老婆出版的一本又一本的小說，都是什麼時候寫出來的？因為她每天都有那麼多事情要做。原來，亦舒每天淩晨三四點就起床寫作，奮力寫上三小時。然後，開始做早飯。這時，全家人才開始陸續起床。

我的朋友古爾浪窪，也是《職場競爭力》一書的作者，他也是一位晨起型寫作者。他把一天的時間分為三部分，早晨四點半～八點是自己的時間，主要用來閱讀和寫作。白天八點～五點是工作時間。晚上是家庭時間。

他每天早上四點半到五點之間起床，然後閱讀和寫作。八點準時抵達辦公室。當你還在睡夢中時，他已經看完一本書、寫完一篇文章了。他白天需要管理自己的公司，晚上要陪伴孩子，但依然能保持日更。這些年，他一直筆耕不輟，寫下了幾百萬字。他說早起閱讀和寫作的習慣已經保持了十幾年。

我自己也是晨起型寫作者。我每天清晨六點左右起床，簡單洗漱後開始寫作。寫作兩小時，八點之後開始做飯，然後上班。日復一日，這個習慣也保持了近三年的時間。

不要小看每天兩小時，如果以一小時兩千字來計算，一天也可以寫四千字，寫一年就可以積累一百四十六萬字。

要做到晨起寫作，首先要做到早睡。只有做到早睡第二天才能早起。無論多忙，都不要壓縮睡眠的時間。曾在一次線下聚會時遇到一位朋友。她說，見過五六位簡書簽約作者，只有我是在晚上十二點之前入睡的。其實，我不僅是十二點之前入睡，我的入睡時間是在晚上十點半到十一點之間。只有早睡，才能保證第二天自然醒，並且有充沛的精力來寫作。

晨起寫作的時間管理是比較簡單的。

固定時間起床和寫作：我基本上每天是自然醒，形成生物鐘後，每天在六點左右起床。每天預留兩小時寫作。



關閉社交軟體：寫作是一項需要高度集中注意力的事情，早晨的時間本身也非常寶貴，為了高效寫作，在寫作過程中，建議關閉社交軟體。

設定停筆的鬧鐘：有時候，寫著寫著寫嗨了會忘記時間。為了不耽誤上班，可以設定停筆的鬧鐘，鬧鐘響了，無論寫得多嗨都應該停筆，然後洗漱上班。停筆前，可以先把靈感概要記錄下來，有時間的時候繼續寫。

清晨寫作四大優勢

1.早晨的時間是可控的

如果想要在早晨寫作，只要比平常早起一點，把早起的時間用來寫作。這段時間完全是自己的，不受外界干擾。早晨的寫作時間是可以固定下來的，比如，我每天在六點半左右開始寫作。相反，如果在晚上寫作，常常會因為各種事情干擾而無法固定時間，有時會因為加班或者其他突發事情無法完成當日的寫作。

在早晨寫作還可以順帶養成早睡早起的習慣。因為每天都要早起，自然需要早睡。

2.早晨的大腦是鮮活的

清晨起床之後，不要打開手機，也不要看報紙雜誌，在沒有閱讀之前就開始寫作。這時候大腦是鮮活的，還沒有任何文字和煩心事進入大腦。這時候也是離潛意識最近的。《成為作家》一書的作者就推薦在清晨寫作。

3.早晨的精力是最充沛的

現在人們已經不僅僅滿足於時間管理了，而是強調精力管理。我們不得不承認，每個人的精力都是有限的，而且每個人的精力是有差別的。有些人精力充沛，一天可以做很多事情，而有些人的精力就不是特別旺盛，做一點事情就容易疲倦。

我屬於精力不太旺盛的一類。白天工作，就會耗費大量精力，到了晚上，只能做一些不那麼耗費精力的事情。寫作，需要集中注意力思考，是挺耗費精力的，如果精力不充沛，有時是很難持續寫下去的。

4.在清晨寫作，帶來一天的好心情

既然寫作是每天都要做的事情，如果在早晨就把一天必須要做的事情做完，那一天的心情都會很輕鬆。一件你必須做但又還沒有做的事情你需要一直記著，這本身就是一個負擔，也是耗費精力的。

如果到了晚上，因為太累或者突發事件沒有時間做這件事，就會帶著內疚或自責入睡，這也是不利於睡眠的。

在清晨寫作是一天中最高效，也是最快樂的時光。寫作是我每天起床的動力，迎著朝陽，奮筆疾書，不也是挺美的嗎？

《意志力》一書中提到，選擇做和不做都是需要消耗意志力的。而習慣不用，習慣會變成一種本能。養成每日清晨寫作習慣之後，甚至都不需要思考今天是否要寫作，而是習慣性地來到書桌前寫作。

(本文摘自弘丹著《從零開始學寫作：自媒體時代，人人都需要「寫作力」》，時報出版提供)

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