跟會議不一樣！工作坊更適合一起解決問題

工作坊特別適合用在需要一起解決問題的場合，某個問題或許有時效性，必須短時間內解決，因此得集眾人之力共同腦力激盪，這樣進行工作坊才有意義。

在職場上，工作坊（Workshop）很常被運用在解決問題的場域，如果能運用在知識教學課程當中，是一舉兩得的結合。也就是能夠在知識教學中，一邊進行學習，同時還能夠解決職場中的問題。

工作坊通常是兩人以上的團體，在導引下完成某個共同的目標或任務，並且在過程中因共同任務而產生互動，集體執行。團隊成員之間必須願意互相傾聽、分享與貢獻，以及珍惜與重視自己與他人的意見，而主持人必須吸收成員間不同的觀點，進行整合，並且達到共識。

許多人很好奇，工作坊與會議到底有什麼不一樣？工作坊特別適合用在需要一起解決問題的場合，某個問題或許有時效性，必須短時間內解決，因此得集眾人之力共同腦力激盪，這樣進行工作坊才有意義。會議通常傾向於直接找答案，換言之若某件事已經有方向，只是需要收攏、引導與歸納，那麼或許可以透過會議來討論，而不需要進行工作坊。

工作坊的三階段思維

相較於會議形式的討論，工作坊傾向於運用三種思維來達成共識，分別是發散、收斂、決策這三階段。

第一階段：發散思維

發散思維就是「集思廣益」，是一種擴散狀態的思維模式，從一個目標或主題出發，沿著各種不同的途徑或面向進行思考，以探索出多種答案的思維。這是工作坊最重要的一種方法，鼓勵參與的成員透過從不同的方面去思考同一個問題，思考的角度就像拍廣角，愈廣愈好。

第二階段：收斂思維

收斂思維是「濃縮聚焦」，是一種集中狀態的思維模式，盡可能把眾多的可能性，彷彿收線頭般地逐步引導與歸納，最終聚焦到某一個方向的思考。這時候就必須像拍特寫，愈聚焦愈好。

第三階段：決策

決策是一個選擇方案的過程，是從幾種備選的行動方案中作出最終抉擇。為了讓工作坊的決策有效，必須要要先定義明確的目標，因為沒有明確的目標，決策將是盲目的。

接著，多數情況的決策必須要有兩個或兩個以上方案，才能從中進行比較與選擇。而決策後行動方案必須付諸實踐，否則大家對這次工作坊就會失去信心，下一次也就不會太認真。

工作坊的形式

常見的工作坊有兩種不同的形式，分別是問題型工作坊與創造型工作坊，我們可以根據目標不同，來決定要採取什麼樣的工作坊形式與流程。

一、問題型工作坊

問題型工作坊是透過團隊的力量找到問題的真因和解決方案，進行流程涵蓋定義問題、探索真因、思考對策及決策擬定等四步。

如何定義問題？可以採用說明現況，比較過去狀況並分析產生的影響的描述方式；也可以採取優先級評估表，利用「重要與緊急矩陣」分成四個象限，找出最需要解決的問題。

進入探索真因階段時，可以運用「五個為什麼」的連續問題，深入追蹤，找出問題背後的問題。或是運用「魚骨圖」的方法，先畫出魚頭代表某一特定結果或問題，再畫出大骨表示造成此結果的主要原因，再逐步展開中骨為次要原因，小骨為再次要原因。這個方法可以幫助參與成員釐清問題成因的「八十／二十原則」，進而找出真因。

來到思考對策階段時，可以運用小組腦力激盪，發展出各種想法。各小組將想法呈現在眾人面前，將相似意見分組，在對話過程中進行投票排序並產生共識，產出三至五個最終方案。

最後則是決策擬定階段，可以利用「方案評估矩陣」，將產出的方案進行評估項目與權重設計，在討論過程中進行評分，達成最後的共識決策。並將決策轉換成短中長期行動計畫，依階段將相關執行項目列出來，指定負責人、完成日期等具體執行方案。

【問題型工作坊適合運用於？】

1.解決跨部門問題，例如：解決客訴問題

2.改善流程，例如：改善客戶服務流程

3.提升客戶關係，例如：讓客戶樂於主動留聯絡資料

4.提升業績，例如：提升某服務的使用率／租用率／購買率

二、創造型工作坊

創造型工作坊是讓一個團體經由共同目標或焦點問題，以互動性討論的方式進行多元思考，以思考出新方法或新企畫的「頭腦風暴會議」方式。進行的流程大致不脫離發散、收斂、決策的三階段思維，但我們可以更活用之。

首先，工作坊的引導者可以設計規則，創造競賽氛圍。以小組競賽的方式進行，最好是將各部門打散分組，讓異質化點子更有品質，避免產出的方案以各部門利益為最大考慮。而簡單清楚的遊戲規則有助於所有成員理解與支持，例如運用獎項設計來增加趣味感與參與感。

接著，必須進行成果報告與歸納收斂，完整呈現各組討論後的提案，引導者可以注意每一組是否掌握議題、有明確的方案、花費多少成本、帶來多少效益、與他人的方案有何不同等，讓創新具備可行性。

最後則是進行共同決策，讓所有成員參與評估，可透過方案評估表的項目與權重來計分，例如效益性、困難性、成本、風險性等，以得到最終決策。

而在進行討論或提問時，工作坊的引導者可以鼓勵成員多用肯定句加上補充說明，例如：「我覺得這個方法很容易執行，而且我覺得還可以加上某個設定……」或是運用假設句來進行建議，例如：「我覺得這個方法不是很好，如果換個角度做，會不會比較好？」等方式來進行討論，避免淪為互相指責。

透過創造型工作坊，可以化解創新會議的針鋒相對，讓團隊間彼此開誠布公地討論，收斂創新點子，達成共識並產出解決方案。

【創造型工作坊適合運用於？】

1設計行銷活動，例如：新產品上市宣傳活動

2新商品開發，例如：某項產品的新應用

3新服務設計，例如：讓顧客有一場難忘的服務體驗

4新事業發展，例如：開拓國際／歐美／亞洲市場

(本文摘自劉恭甫著《知識，可以這樣賣！：打破思考框架的IDEA法則，輸出觀點就能成為社群、職場KOL》，遠流文化提供)

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