面對K線圖 如何擁有「盤感」？

很多投資人都會問，盤感是不是天生的，為什麼他們沒有敏銳的盤感？那是因為……

有經驗的投資者一定有過這樣的經歷，曾經在某段時間的感覺超級好，買什麼漲什麼，賣什麼跌什麼，可以用「如有神助」來形容！可是有些時候，情況卻恰恰相反，好像主力在盯著自己操作一樣，反向操縱著股票走勢，自己買哪支股，那檔股票就跌；賣哪支股，那支股票就漲。有感覺時做得順風順水，但沒感覺時就做得一塌糊塗。

依靠感覺操作的人，不是新手就是高手。新手「看山是山」，心裡沒有雜念，不動心的感覺通常是對的。一旦操作一段時間後，新手變成了老手，開始變得「看山不是山」，心裡也萌生想法、開始猜測，有時會偏執於一端，這時是動心則亂的狀態。經過很長時間的磨練後，再由老手轉變為高手，又回歸到「看山還是山」的境界，心裡能控制雜念、辨清真偽，這時是真正的開悟階段，操作的感覺已經昇華成直覺。

盤感，顧名思義，就是對盤面的感覺。給你一張股票K 線圖，看一眼就能感覺趨勢的方向，下意識地判斷出應該在哪裡買進，買進之後市場會有哪幾種可能的走勢，你會如何應對等。例如，桌球運動員在打球時，通常是看到對手的擊球動作後，下意識地進行接球，他在接球之前不會產生明確要打上旋球或是下旋球的想法，他在對手擊出球的一瞬間，透過對手的位置、擊球的動作，就可以對球的方向、速度、力量、落點做出直覺的反應。這就是桌球的「球感」，與交易中的盤感同理。

很多投資者都會問，盤感是不是天生的？為什麼他們沒有敏銳的盤感呢？

我們不排除有極少數的交易者有特殊的素質，他們在交易時對盤中的走勢有相當敏銳和良好的直覺，但多數人還是透過後天訓練、累積培養出來的盤感。好比有的孩子有打桌球的天賦，反應速度快、手感好，但是要想成為職業運動員或是世界冠軍，還是要透過大量的訓練才有可能。有天賦是好的基礎之一，但不是充分必要條件。

俗話講「熟讀唐詩三百首，不會作詩也會吟」，意思是說熟能生巧，天天受薰陶，自然會提高素養。盤感的培養也是如此。有些資深散戶看一眼大盤走勢圖就知道最近有沒有操作機會，為什麼呢？因為他天天看，數十年如一日地看！他不認識上漲型態，上漲型態都能認得他了。話說得有些誇張，但道理就是這麼簡單，只要投資者堅持用心看盤、多看盤，功力自然會提高。這是交易藝術性的一面，不同的眼光看同一張圖表，所看出的內容是不一樣的。

盤感是透過對大量圖表的觀察，形成對各種型態的直覺反應。這種感覺與圍棋上的定式相似，定式不必進行長時間的思考與計算，自然就會落子在最有利的位置。但定式是要學習和不斷推演的，直到將它的型態深入腦海、刻入骨髓。交易中的定式就是型態，我所知道的很多交易者都是型態迷，他們有自己歸納出的不同效用級別的型態。

對於那些一段時間表現不佳的交易者，我也總是建議他們從自己最擅長最有把握的一種型態做起。如果你掌握了一種屬於自己的最擅長的型態，那麼就可以說你對這一種型態有了盤感。使你感到困擾的是，你還不能把這種型態從眾多型態中一直很好地區分出來，並堅持操作最有效用、最容易賺錢的型態。

一旦經過足夠多的練習，你能從容應對絕大多數的市場走勢之後，這時的K 線圖在你眼裡就是不同型態的串聯，而每段型態的走勢在你腦海中都會下意識地反應出是否值得操作。如果這時有新手問你在這個位置出手的勝率，你甚至可能說出它的百分比，並調出幾張類似的行情圖給他看。當你把「定式」了然於胸的時候，你會感覺天空如此晴朗，一切應對自如。

訓練與培養盤感的方法：

1. 經常翻看大量歷史圖表

訓練沒有量的累積很難有質的提升。假設有100張寫有數字0至10的幻燈片，其中有60張是數字6，其餘的40張分別是數量相當的另外10個數字，如果在你眼前快速連續播放這100 張幻燈片，那麼你一定會對數字6 留下特別深刻的印象。

2. 回放模擬訓練

現在股票軟體的功能愈來愈多，許多股票軟體有歷史資料回放功能，專業的交易者可以利用交易軟體，匯入更多的歷史資料進行模擬訓練。模擬訓練是必要的，實戰訓練也是必要的，因為實戰與模擬的心態完全不同。有了真金白銀的壓力和誘惑，再加上激烈的行情，你的心態很容易失控。在失控的狀態下，你的操作水準會急遽下降。我並不鼓勵直接用實戰來練習，但在你經過模擬盤的訓練後，上實際戰場感受金錢壓力，是一個必經過程。

3. 每天堅持覆盤

每天收盤後的經驗是最直接、最深刻的，在盤中感覺記憶猶新時，要做好覆盤工作。覆盤就是從頭到尾真實回放，或是在腦海中回放K 線走勢圖，回想自己當時的盤中判斷，與之前的經驗或是交易系統是否有出入，是否需要改進。把當天的得與失記錄下來，分析當天的虧損單錯在哪裡，是系統之內必然的虧損？還是在執行或判斷上出現的問題？同時，還要分析獲利單，很多投資者認為獲利就是對的不需要反省，但盤後看獲利單能強化正確的方法，也是有益的。

4. 獎勵與懲罰

用獎勵正面激勵你的正確判斷和行為，在良好操作後可以買一件自己一直想要的東西作為獎勵。但同時也要用懲罰負面激勵你的錯誤判斷和行為，例如，發生衝動性交易時罰自己做20 個伏地挺身，或者將家中進行一次徹底的大掃除，懲罰自己的同時也鍛鍊了身體，或改善居住環境。當你沒有意識到追高的風險時，會受盤面誘惑，情不自禁地追高，主觀期望這次會有好運氣，可是往往事與願違。你會一次又一次地後悔管不住自己的手，事後還會一次又一次地追進。有種說法是，21天能改變一種習慣，我們需要靠一些手段重塑自己的交易習慣。

盤感是可以後天培養的，它需要時間從內心看透一些道理，這樣才能形成犀利的眼光。盤感是一種功力，只要功夫深，鐵棒也能磨成針。培養盤感取巧不得，一瞬間的正確直覺，是無數次覆盤形成的下意識反應。沒有下過功夫得到的盤感，由於沒有足夠「樣本」支持，很難靠得住。寶劍鋒從磨礪出，盤感也是如此，盤感就是無形的交易系統。

(本文摘自凌波著《年賺32％操盤手的K線實戰術》，今周刊提供)

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