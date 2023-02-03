英文慶「元宵」用Lantern Festival適合嗎?
舊時，農曆正月十五日叫「上元節」，這天晚上叫「元宵」。元者，首也，此指首次望月，也就是第一個滿月。宵者，夜之謂也，用白話文說，就是晚上。所以元宵的本義，就是農曆新年第一個月圓的晚上。元宵亦稱「元夜」或「元夕」，道理相同。
賞燈、煙火慶祝外，唐朝上元夜更取消宵禁
唐代以來，上元節均張燈結綵，入夜後百姓觀燈，民間有放煙火，舞龍燈等熱鬧的民俗活動。我看過大陸的電視劇《長安十二時辰》，時間設定在盛唐天寶三年（公元744年）的上元節，劇情圍繞著長安城內的一次刺客行動。故事雖是虛構，不過唐人在上元夜觀燈賞火的華麗場景，讓我印象深刻。
蘇軾的先祖、成語「模稜兩可」的源頭、唐朝宰相兼文學家蘇味道，在其〈正月十五夜〉的詩中寫道：「火樹銀花合，星橋鐵鎖開」，描述的就是盛唐的元宵。上元夜的燈火輝煌，燦爛絢麗，京城暫停宵禁，城門大開，任由平民百姓通行取樂。詩句與電視兩相對照，這上元節的夜晚，可真是越夜越美麗。
元宵熱鬧好玩，反而喧賓奪主，上元節逐漸退居次位，正月十五便多稱元宵節。因為燈是主角，所以元宵節又稱燈節，這也是英文Lantern Festival（字面「燈籠節」）的來源依據。
權威詞典裡的Lantern Festival，竟不是元宵節？
我們把元宵節翻成Lantern Festival，早已約定俗成，不疑有他。然而查閱英文詞典，查到的Lantern Festival居然不是元宵節，許多人肯定覺得匪夷所思，難以置信。
《牛津高階學習詞典》（Oxford Advanced Learner’s Dictionary，簡稱OALD）於1948年問世，是史上第一本針對非英語母語者的英語學習詞典，權威實用，暢銷全球。2020年的第10版增收了許多新詞新義，其中Lantern Festival驚喜在列。不查不知道，查了嚇一跳。讓人跌破眼鏡的是，這裡的Lantern Festival不是元宵節，而是日本的傳統節日「盂蘭盆節」（或簡稱「御盆節」或「盆會」）。
日本的盂蘭盆節，時間點落在中元節，精神上則相當於清明節。OALD是這樣定義Lantern Festival的：
a Japanese Buddhist festival that takes place in August, when people show respect to the dead（日本的佛教節日，八月舉行，是時民眾祭拜亡靈）。
Lantern Festival是OALD正式收錄的主條目，底下的括弧裡，還列出了兩個代表同義詞的「亦作」（also），作為附帶的參照。這兩個同義詞都是來自日文的借詞，一個是Bon（音標 [bɔn]，日文寫成「盆」），另一個是O-Bon（音標 [oʊˈbɔn]，日文寫成「お盆」）。
其他暢銷詞典如何解釋Lantern Festival？
OALD對Lantern Festival做了如此的處理，顛覆了我們的認知，把我們想當然耳的元宵節挪作他用，成了日本的盂蘭盆節。不過同屬牛津家族的《英語牛津詞典》（Oxford Dictionary of English，簡稱ODE），卻似乎讓我們的認知扳回了一成。
ODE是針對英語母語者的大型單冊詞典，也以主條目的地位收了盂蘭盆節的Lantern Festival，但沒有釋義，因此不是個完整的主條目。詞典僅將其視為重要性居次的「又稱」（another name），要讀者另行參閱主條目Bon（盆會）。
有趣的是，線上版的ODE收了20條Lantern Festival的例句，第一條立即可見，剩下的19條，則必須點開下方的「More example sentences」（更多例句）才能看到。從上下文判斷，這20條例句有八成以上都是講元宵節的，立即可見的第一條，居然聚焦在台北市：
Chen talked about the importance of culture and the cultural institutions he established as Taipei mayor, such as the Hakka Cultural Foundation, the Taipei Film Festival and the Lantern Festival.（陳［水扁］談到文化的重要性和他在台北市長任內成立的文化機構，諸如客家文化基金會，台北電影節，以及元宵燈會）。
權威的《大英百科全書》（Encyclopaedia Britannica）以Lantern Festival收錄了元宵節，說它又稱Yuan Xiao Festival（「元宵」音譯 + 節）。當代的網路百科巨擘《維基百科》（Wikipedia）也以Lantern Festival收錄了元宵節，言其或稱Spring Lantern Festival（字面「春天燈籠節」）。卷帙浩繁的《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary，簡稱OED）是英語世界的至尊，沒有收錄元宵節，卻收錄了節令食品的yuan hsiao（元宵，威妥瑪拼音），並在定義裡以Chinese Lantern Festival（字面「華人燈籠節」）指稱元宵節。
強調元宵節，可加上“Spring”或“Chinese”
綜合判斷，我建議元宵節的英文還是不動，繼續使用約定俗成、流通甚廣的Lantern Festival。誠然，Lantern Festival也是日本的盂蘭盆節，但經我查證各種權威的語料，英文裡提到這個日本節日的時候，反而比較偏好借自日文的Bon或O-Bon（又拼為Obon）。所以，倘若有必要強調Lantern Festival是元宵節而非盂蘭盆節，不妨冠以修飾語，用Spring Lantern Festival或Chinese Lantern Festival來明確所指。此外，日文Bon的作法不妨加以借鑒，我們的元宵節也可用音譯的Yuan Xiao Festival，以異化之策來彰顯文化的主體性。
引經據典的名稱探討不免嚴肅，至此暫歇，以免壞了節慶的氛圍。接下來談點輕鬆的，看看元宵節的常見民俗英文該怎麼說。
必吃節慶美食：「湯圓、元宵」的英文怎麼說？
元宵節的應景美食是元宵或湯圓，二者或同中有異，極為近似，或同物異名，互為別稱。「元宵」和「湯圓」都是難譯的文化特色詞，英譯時不妨直接訴諸語音，元宵是yuanxiao（OED收了「元宵」的威妥瑪拼音yuan hsiao），湯圓是tangyuan。為了方便理解，促進溝通，元宵或湯圓皆可另外意譯為rice-flour dumpling（字面「米粉糰子」）。
碰到難譯的文化特色詞時，我建議以音譯為主，以至多三字的短意譯為輔，視情況斟酌使用。以下元宵民俗的英文，都是名詞性質的詞語，用的也是一樣的策略，為了節省篇幅，恕不重複說明。另外，名詞的單複數、冠詞的有無或選擇、名詞到動詞的轉換、詞語的各種搭配，請讀者依上下文自行調整。
不可不知的元宵節民俗英文詞
燈與火是元宵節的重頭戲。燈，即各式的燈籠。
- 燈籠 lantern
- 摺疊燈籠 Chinese lantern
- 天燈（孔明燈）sky lantern
- 花燈 festive lantern
- 燈會 lantern show
- 燈謎 lantern riddle
火，原指有明顯火焰的：
- 篝火 bonfire
- 火把 torch
- 油燈 oil lamp
- 蠟燭 candle
後亦指節慶時燃放、迸出火花的煙花爆竹：
- 煙花（煙火） firework
- 鹽水蜂炮 Yanshui Beehive Fireworks
- 爆竹（鞭炮） firecracker
- 炮炸寒單爺 Bombing Lord Handan
此外，中國大陸幅員遼闊，不同地區還有一些特別的元宵民俗，有些我們熟悉，有些只是聽說，有些甚至聞所未聞。
- 舞龍 dragon dance
- 舞獅 lion dance
- 廟會 temple fair
- 社火（類似台灣的迎神賽會），音譯shehuo，意譯village carnival
- 社戲（類似台灣的酬神戲），音譯shexi，意譯village drama
- 跳繩 jump rope
- 踩高蹺 stilt walking
- 大頭舞 big-head dance
- 划旱船 boat dance
- 跑驢 donkey dance
- 扭秧歌 yangge dance（OED收了「秧歌」的威妥瑪拼音yang-ko）
- 抬閣，音譯taige，意譯acrobatic lift
- 打太平鼓 peace drum dance
- 打腰鼓 waist drum dance
- 走橋 bridge crossing
- 偷菜 vegetable stealing
- 燒塔，音譯shaota，意譯festival bonfire
以上英文，部分約定俗成，甚至權威詞典已經收錄，在此直接挪用。部份是我的建議，乃我廣泛閱讀，思考求證的判斷所得。翻譯常無定論，見仁見智，特別是這些沒有標準答案的文化特色詞，因此這些英譯僅供參考，期待後出轉精。
期盼未來全球都能一起「鬧元宵」！
在所有的傳統節日裡，我覺得元宵節老少皆宜，最熱鬧也最好玩，最值得向全世界大力推廣。元宵相關的民俗活動不僅特色鮮明，而且豐富多彩，歡樂有趣，沒有負擔，讓人著迷。期待未來有那麼一天，世人和我們都在各自的土地上鬧元宵，隔空一起歡度喜慶的元宵節。
文／東吳大學英文系副教授、前系主任 曾泰元
本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登。
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