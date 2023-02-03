英文慶「元宵」用Lantern Festival適合嗎?

舊時，農曆正月十五日叫「上元節」，這天晚上叫「元宵」。元者，首也，此指首次望月，也就是第一個滿月。宵者，夜之謂也，用白話文說，就是晚上。所以元宵的本義，就是農曆新年第一個月圓的晚上。元宵亦稱「元夜」或「元夕」，道理相同。

賞燈、煙火慶祝外，唐朝上元夜更取消宵禁

唐代以來，上元節均張燈結綵，入夜後百姓觀燈，民間有放煙火，舞龍燈等熱鬧的民俗活動。我看過大陸的電視劇《長安十二時辰》，時間設定在盛唐天寶三年（公元744年）的上元節，劇情圍繞著長安城內的一次刺客行動。故事雖是虛構，不過唐人在上元夜觀燈賞火的華麗場景，讓我印象深刻。

蘇軾的先祖、成語「模稜兩可」的源頭、唐朝宰相兼文學家蘇味道，在其〈正月十五夜〉的詩中寫道：「火樹銀花合，星橋鐵鎖開」，描述的就是盛唐的元宵。上元夜的燈火輝煌，燦爛絢麗，京城暫停宵禁，城門大開，任由平民百姓通行取樂。詩句與電視兩相對照，這上元節的夜晚，可真是越夜越美麗。

元宵熱鬧好玩，反而喧賓奪主，上元節逐漸退居次位，正月十五便多稱元宵節。因為燈是主角，所以元宵節又稱燈節，這也是英文Lantern Festival（字面「燈籠節」）的來源依據。

權威詞典裡的Lantern Festival，竟不是元宵節？

我們把元宵節翻成Lantern Festival，早已約定俗成，不疑有他。然而查閱英文詞典，查到的Lantern Festival居然不是元宵節，許多人肯定覺得匪夷所思，難以置信。

《牛津高階學習詞典》（Oxford Advanced Learner’s Dictionary，簡稱OALD）於1948年問世，是史上第一本針對非英語母語者的英語學習詞典，權威實用，暢銷全球。2020年的第10版增收了許多新詞新義，其中Lantern Festival驚喜在列。不查不知道，查了嚇一跳。讓人跌破眼鏡的是，這裡的Lantern Festival不是元宵節，而是日本的傳統節日「盂蘭盆節」（或簡稱「御盆節」或「盆會」）。

日本的盂蘭盆節，時間點落在中元節，精神上則相當於清明節。OALD是這樣定義Lantern Festival的：

a Japanese Buddhist festival that takes place in August, when people show respect to the dead（日本的佛教節日，八月舉行，是時民眾祭拜亡靈）。

Lantern Festival是OALD正式收錄的主條目，底下的括弧裡，還列出了兩個代表同義詞的「亦作」（also），作為附帶的參照。這兩個同義詞都是來自日文的借詞，一個是Bon（音標 [bɔn]，日文寫成「盆」），另一個是O-Bon（音標 [oʊˈbɔn]，日文寫成「お盆」）。

其他暢銷詞典如何解釋Lantern Festival？

OALD對Lantern Festival做了如此的處理，顛覆了我們的認知，把我們想當然耳的元宵節挪作他用，成了日本的盂蘭盆節。不過同屬牛津家族的《英語牛津詞典》（Oxford Dictionary of English，簡稱ODE），卻似乎讓我們的認知扳回了一成。

ODE是針對英語母語者的大型單冊詞典，也以主條目的地位收了盂蘭盆節的Lantern Festival，但沒有釋義，因此不是個完整的主條目。詞典僅將其視為重要性居次的「又稱」（another name），要讀者另行參閱主條目Bon（盆會）。

有趣的是，線上版的ODE收了20條Lantern Festival的例句，第一條立即可見，剩下的19條，則必須點開下方的「More example sentences」（更多例句）才能看到。從上下文判斷，這20條例句有八成以上都是講元宵節的，立即可見的第一條，居然聚焦在台北市：

Chen talked about the importance of culture and the cultural institutions he established as Taipei mayor, such as the Hakka Cultural Foundation, the Taipei Film Festival and the Lantern Festival.（陳［水扁］談到文化的重要性和他在台北市長任內成立的文化機構，諸如客家文化基金會，台北電影節，以及元宵燈會）。

權威的《大英百科全書》（Encyclopaedia Britannica）以Lantern Festival收錄了元宵節，說它又稱Yuan Xiao Festival（「元宵」音譯 + 節）。當代的網路百科巨擘《維基百科》（Wikipedia）也以Lantern Festival收錄了元宵節，言其或稱Spring Lantern Festival（字面「春天燈籠節」）。卷帙浩繁的《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary，簡稱OED）是英語世界的至尊，沒有收錄元宵節，卻收錄了節令食品的yuan hsiao（元宵，威妥瑪拼音），並在定義裡以Chinese Lantern Festival（字面「華人燈籠節」）指稱元宵節。

強調元宵節，可加上“Spring”或“Chinese”

綜合判斷，我建議元宵節的英文還是不動，繼續使用約定俗成、流通甚廣的Lantern Festival。誠然，Lantern Festival也是日本的盂蘭盆節，但經我查證各種權威的語料，英文裡提到這個日本節日的時候，反而比較偏好借自日文的Bon或O-Bon（又拼為Obon）。所以，倘若有必要強調Lantern Festival是元宵節而非盂蘭盆節，不妨冠以修飾語，用Spring Lantern Festival或Chinese Lantern Festival來明確所指。此外，日文Bon的作法不妨加以借鑒，我們的元宵節也可用音譯的Yuan Xiao Festival，以異化之策來彰顯文化的主體性。

引經據典的名稱探討不免嚴肅，至此暫歇，以免壞了節慶的氛圍。接下來談點輕鬆的，看看元宵節的常見民俗英文該怎麼說。

必吃節慶美食：「湯圓、元宵」的英文怎麼說？

元宵節的應景美食是元宵或湯圓，二者或同中有異，極為近似，或同物異名，互為別稱。「元宵」和「湯圓」都是難譯的文化特色詞，英譯時不妨直接訴諸語音，元宵是yuanxiao（OED收了「元宵」的威妥瑪拼音yuan hsiao），湯圓是tangyuan。為了方便理解，促進溝通，元宵或湯圓皆可另外意譯為rice-flour dumpling（字面「米粉糰子」）。

碰到難譯的文化特色詞時，我建議以音譯為主，以至多三字的短意譯為輔，視情況斟酌使用。以下元宵民俗的英文，都是名詞性質的詞語，用的也是一樣的策略，為了節省篇幅，恕不重複說明。另外，名詞的單複數、冠詞的有無或選擇、名詞到動詞的轉換、詞語的各種搭配，請讀者依上下文自行調整。

不可不知的元宵節民俗英文詞

燈與火是元宵節的重頭戲。燈，即各式的燈籠。

燈籠 lantern

摺疊燈籠 Chinese lantern

天燈（孔明燈）sky lantern

花燈 festive lantern

燈會 lantern show

燈謎 lantern riddle

火，原指有明顯火焰的：

篝火 bonfire

火把 torch

油燈 oil lamp

蠟燭 candle

後亦指節慶時燃放、迸出火花的煙花爆竹：

煙花（煙火） firework

鹽水蜂炮 Yanshui Beehive Fireworks

爆竹（鞭炮） firecracker

炮炸寒單爺 Bombing Lord Handan

此外，中國大陸幅員遼闊，不同地區還有一些特別的元宵民俗，有些我們熟悉，有些只是聽說，有些甚至聞所未聞。

舞龍 dragon dance

舞獅 lion dance

廟會 temple fair

社火（類似台灣的迎神賽會），音譯shehuo，意譯village carnival

社戲（類似台灣的酬神戲），音譯shexi，意譯village drama

跳繩 jump rope

踩高蹺 stilt walking

大頭舞 big-head dance

划旱船 boat dance

跑驢 donkey dance

扭秧歌 yangge dance（OED收了「秧歌」的威妥瑪拼音yang-ko）

抬閣，音譯taige，意譯acrobatic lift

打太平鼓 peace drum dance

打腰鼓 waist drum dance

走橋 bridge crossing

偷菜 vegetable stealing

燒塔，音譯shaota，意譯festival bonfire

以上英文，部分約定俗成，甚至權威詞典已經收錄，在此直接挪用。部份是我的建議，乃我廣泛閱讀，思考求證的判斷所得。翻譯常無定論，見仁見智，特別是這些沒有標準答案的文化特色詞，因此這些英譯僅供參考，期待後出轉精。

期盼未來全球都能一起「鬧元宵」！

在所有的傳統節日裡，我覺得元宵節老少皆宜，最熱鬧也最好玩，最值得向全世界大力推廣。元宵相關的民俗活動不僅特色鮮明，而且豐富多彩，歡樂有趣，沒有負擔，讓人著迷。期待未來有那麼一天，世人和我們都在各自的土地上鬧元宵，隔空一起歡度喜慶的元宵節。

文／東吳大學英文系副教授、前系主任 曾泰元

本圖、文經《英語島雜誌》授權刊登。

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