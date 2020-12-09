複利「浪」潮如何轉化為寵愛商機

由台灣導演Raye執導、小說家九把刀監製，於2013年上映的流浪狗紀錄片《十二夜》高度引發社會民眾省思，甚至進一步促成立法院進行修法、在2017年正式施行「流浪動物零撲殺」政策。然而，在缺乏配套措施之下，流浪狗問題並未因此獲得解決，仍需要再次凝聚社會大眾的關注、從生命教育的角度讓流浪狗議題能獲得轉機。

導演Raye在今年12月27日上映的續集──《十二夜２：回到第零天》──更進一步探討流浪動物問題的源頭，將人狗衝突議題追溯至最根本的起點處：飼主的「棄養」與流浪狗的「繁殖」。

「或許要等到全台灣家犬絕育率達到90%，才會看到這些野生動物跟流浪動物整體有減緩的一天。」電影紀錄了動物保護團體在下鄉進行寵物晶片登記與結紮的過程中，如何與民眾溝通長久以來根深蒂固的養狗思維，並隱晦地寫下一道攸關「複利」的數學問題。

片中提到「一隻未結紮的母犬若放任不管，六年後會繁衍六七千隻」。讓我們來簡單估計一下這段話所隱含的流浪狗整體年增率是多少？大約是330%，也就是今年的100隻，明年大約會變成430隻！

目前台灣約有14萬隻流浪狗，在「流浪動物零撲殺」政策下，渣打財富管理投資策略團隊認為可以從兩個方向探索出潛在商機：首先是流浪狗每天的「飼料」開支，以及順利獲得民眾領養後帶來的「寵物商機」。

在飼料部分，由於犬隻結紮率在台灣仍偏低，使得流浪狗的繁殖率依然居高不下，進一步導致動物收容機構每日所需提供的糧食與動物相關疾病的治療藥物需求難以降低，這類採購主要由機構法人負擔，屬於相對穩定的進貨需求。

而在「寵物商機」部分則堪稱國際級投資題材了！台灣人愛養狗、美國人也不惶多讓，尤其今年初受到新冠肺炎疫情影響，美國90%人口居家隔離、社交活動停擺，「寵物」遂成為克服寂寞的最佳夥伴，全美各地流浪動物的領養需求倍增，佛羅里達州一間動物收容所甚至被民眾清空，義工們在鐵籠前拍照慶祝、登上熱門新聞版面。

根據美國寵物產品協會統計（2013至2018年）全美約68%的人飼養寵物，其中48%是養狗、38%是養貓；在營收年成長率部分，飼料類為41.8%、醫療照護24.6%、藥品類21.7%、美容和寄宿8.9%。

甚至連美國新科總統拜登還沒入住白宮，媒體就已經開始關心他所飼養的兩條德國牧羊犬Champ和Major；其中，Major是拜登於2018年自特拉華州人道協會領養的救援犬，最近還因為拜登與牠嬉戲時不慎滑倒且扭傷右腳腳踝，讓Major頓時躍上了報章雜誌版面。

毛小孩魅力難擋，而現代人生活又寂寞難耐，樂於用愛牠來充實自己生命所嚮往的那份單純美好的互動。即便只是為了抵禦這世界的冷漠，狗狗貓貓們依然是地球上最佳的生物夥伴；而當牠們被視為是至親家人時，「寵愛」商機自然也將應運而生。【To love, to be loved.】。

參考資料：

提醒您:投資一定有風險，投資前須詳閱商品說明書了解相關風險。

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