年底消費旺季 投資商機別忘記

今年由於疫情影響，無法出國旅遊的口罩一族反而發起報復性消費，從台灣到美國、中國，幾乎每個促銷活動都引爆消費者慾望。十月中旬的亞馬遜全球會員日（Prime Day）期間，中小企業為主的第三方賣家銷售業績創歷史新高，全球19個國家總銷售額逾35億美元（約1,050億台幣）、年成長率逼近六成，是迄今為止亞馬遜第三方賣家銷售業績最好的一屆會員日表現。

台灣的百貨公司周年慶同樣精彩！看準疫情之下無法出國的消費人潮，搭配政府祭出的振興券擴大乘數效果，新光三越預估第四季業績可望達到300億台幣，全年業績挑戰800億元、甚至有機會超越去年的807億元。

還沒結束呢！才剛擺脫疫情陰霾的中國民眾，在這次的雙 11活動中再度展現驚人的生命力，將中國驚人的消費力推升至又一個新的領域。天貓在雙 11 全球狂歡期間(11/1~11/11)成交額突破4982 億元人民幣、年成長率 26%；京東則累計線上訂單金額達人民幣 2715 億元、年成長率 33%。強大的消費力道呼應了中國政府指引的「內循環」方針，也讓今年的雙 11活動意義超越過往單純的商業行銷活動。

研究機構中金公司（CICC）預估，明年陸股企業淨利成長將達19％，惟食品飲料、零售類股有望上看21％及29％、大幅優於整體平均，顯見中國內需消費類股目前仍具投資潛力。總經面上，最新公布的10月份財新中國服務業採購經理人指數為56.8、連續6個月站上景氣榮枯線（50）之上；指數細項中消費類分數在60之上、處於高景氣區間，同樣為消費領域的未來前景擦亮獲利能見度。

許多投資人擔心現在進場是否太晚？渣打財富管理投資策略團隊認為，觀察美國電商和中國線上銷售額自2010年以來的基本趨勢（圖一），除了中國在今年第一季因新冠肺炎疫情嚴峻而有所回落，電商銷售額長期走勢一路陡升，甚至美國部分今年更急遽飆升、絲毫未受封城、隔離…等防疫影響的痕跡。緊接而來11月底的歐美感恩節假期（11/26）、黑色星期五Black Friday（11/27）、網購星期一Cyber Monday（11/30），一路到年底聖誕節假期消費旺季，今年雖然受到新冠肺炎疫情捲土重來的干擾，不過全美零售業聯盟（National Retail Federation，NRF）報告指出，雖然美國面臨經濟衰退和疫情危機，消費者仍準備好趁折扣出手購物，享受在經歷了一整年波折之後的小確幸。認同線上消費正站在趨勢浪頭的投資人，現在關心的重點不在於「進場時機」，反而是手上的「可用資金」。

提醒您:投資一定有風險，投資前須詳閱商品說明書了解相關風險。

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