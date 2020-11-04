秒懂海外債券  低利時代不可少的投資利器！

全球進入負利率時代，德國、瑞士、法國、荷蘭等國陸續推出負利率，而美國雖然未有負利率情形，但聯準會推出的「平均通膨」框架，預期在2023年底前幾乎不會升息，將讓現行利率水準維持在0到0.25﹪的近零位置附近相當長的時間。渣打銀行指出，長年低利率下，資金會移往更高收益的方向，這也是為何今年投資等級債、高收益債、新興市場債等全球固定收益市場持續吸引資金進駐。

許多投資人對債券可能一知半解。渣打銀行指出，簡單來說，「買債券」就是把錢借給需要用錢的機構，像是政府與企業，而這些機構會承諾在一定期間給予穩定的利息，只要發債機構不倒，債券投資人就可以穩穩拿到利息，除了固定的利息之外，當債券次級市場活絡的情況下，債券市價比原始買入價格高時，投資人可選擇在次級市場賣出，還可賺到資本利得收入。

對於保守穩健的投資人來說，債券比股票的表現相對穩定。渣打銀行分析，股市在市場動盪時可能股價波動會很大，而利率和通膨雖然會影響債券，但其價格變動不如股票般極端。再者，持有同一家公司「債券」風險較持有其「股票」的風險低，因為當公司破產清算時，債券持有人的獲償分配順序優先於股票持有人。

渣打銀行觀察，近年很夯的債券有三種，一是固定利率債券，發行機構於固定期間內，依據票面利率支付固定金額利息給投資人。一則是浮動利率債券，票面利率根據基礎參考利率，加上一定利差動態調整，故每次配息並非固定金額。第三種則是零息債券，持有期間內，發行機構不支付利息。通常以低於面額價格折價發行，到期後依面額返還投資人等於面額本金；投資獲利為返還本金與購入時折價發行之差額。投資人在選擇銀行或券商時，除了留意申購與贖回時的手續費外，更須注意債券報價是否有內扣費用，此外，也建議一併將債券幣別之匯率波動納入考慮，以免影響報酬。

提醒您:投資一定有風險，投資前須詳閱商品說明書了解相關風險。

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