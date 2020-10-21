為美國總統大選做好準備

美國可能面臨自2000年共和黨小布希險勝民主黨高爾以來競爭最激烈的總統選舉。這一次，總統川普在民調中落後，但市場預測顯示，他在最近幾周正迎頭趕上民主黨挑戰者拜登。上一次在任總統在民意調查中如此落後，但最終獲勝是在1949年的杜魯門總統。

選情膠著，但我們認為，無論最終是拜登勝選，或者是川普連任，對風險資產都不會有太深遠的衝擊，在各國同步採取極度寬鬆的貨幣政策，以及積極的財政措施的支持下，經濟基本面正緩步復甦，金融市場多頭氣氛料將延續，尤其是如果美國國會由兩黨分治的情況下，目前的政經格局不會有太大的改變。這是因為兩黨都有促進成長的計劃，而這些計劃的影響應超越部分政策對市場不利的層面。

預期大選結果對市場主要風險可能會是民主黨「大獲全勝」，也就是說，民主黨將拿下總統大位，以及國會參、衆兩院的多數席次。這很有可能提高推翻總統川普先前減稅政策的可能性。此外，我們認為無論是川普或者是拜登當選總統，都不會扭轉美元的跌勢。

另外，我們注意到拜登2兆美元的綠色基建支出刺激計劃，通過將最低工資翻倍、延伸「歐巴馬醫改」來擴大社會保險服務的雄心勃勃提議，以及對中國採取更多外交的方式，這些都可能有利風險資產。如果民主黨還能拿下參議院的控制權，這些提議可能會超越對舊能源、科技和製藥行業可能增加的稅收和更嚴格的監管。

與此同時，川普總統的連任將意味著繼續採取同樣有利市場的措施，如保持低稅率，進一步放鬆管制，尤其是在能源行業，並採取更多的財政刺激，包括1兆美元的基建支出計劃。這些政策應勝過對中國繼續採取對抗態度、加大對龍頭科技企業的審查以及減少健康醫療計劃支出。

根據歷史經驗，在美國總統大選之後的一年裡，美國股市的平均報酬率為10%，高收益債和新興市場債的表現優於政府公債或投資級債。不過，對投資者來說，誰勝誰負仍相當重要，因為在稅收、社會保險和外交政策上不同計劃，將對部分資產有不同影響，特別是在任一黨同時拿下白宮及參衆議院時候。

川普與拜登政見在全面執行與國會兩黨分治的情景分析：

政策面向 川普（共和黨） 拜登（民主黨） 全面執政 稅收 • 繼第一任時期將公司稅從35%下調至21%後，進一步降低個人所得稅（減稅2.0） • 廢止川普的企業稅減半（將稅率提高至28%），徵收15%的最低公司稅• 對高淨值個人徵收財產稅 • 提高高收入者的資本增值稅 外交政策 • 對華貿易、科技、投資戰和與歐盟早期貿易戰（不變） • 結盟對抗中國（通過跨太平洋夥伴關係等）• 執行現有貿易法律，同時重新制定新規則（重點關注勞工、氣候） 健康醫療 • 繼續努力讓最高法院廢止《平價醫療法案》（歐巴馬醫改）• 減少醫療補助和醫療保險的開支 • 改進《平價醫療法案》（歐巴馬醫改）的公共保險選項• 將藥品價格降至國際水準（或至少限制價格上漲） 基建 • 1兆美元基建支出計劃（針對傳統行業） • 2兆美元的基建計劃除針對更多傳統行業外，還專注於可再生能源、5G相關 科技與金融法規 • 沒有針對特定行業的重大政策• 司法部和聯邦貿易委員會正在進行調查 • 支持使用反托拉斯法調查反競爭的商業行為 其他 • 移民：邊境圍牆；挑戰最高法院對幼童非法移民（DACA）的裁定• 最低工資：保持在每小時7.25美元 • 能源：開放更多聯邦土地進行鑽探（政策延續） • 移民：保護DACA；改善獲得公民身份的途徑• 最低工資：提升至每小時15美元 • 能源：禁止聯邦土地上新的鑽探租約；支持綠色新政；結束石化燃料補貼；重新加入《巴黎氣候協議》 兩黨分治參眾議院 稅收 • 在國會分治下努力通過降低個人所得稅（減稅2.0）• 在《2017年減稅和就業法案》（TCJA）2025年到期之前

取得一些小勝利，但僅此而已 • 拜登可能會被迫縮減他的增稅議程，轉而依靠行政命令• TCJA在2025年到期的機率增加 外交政策 • 外交政策由行政部門推動，因此川普將延續目前策略 • TPP（需要國會批准）可能無法通過 • 繼續對中國採取強硬立場，不過會採取更多外交方式，建立對抗中國的聯盟• TPP（須國會批准）可能無法通過 健康醫療 • 處方藥降價法案（PDPRA）可通過，因為它符合兩黨降低藥價的訴求。廢止《平價醫療法案》的難度仍在 • 處方藥降價法案（PDPRA）可通過，因為它符合兩黨降低藥價的訴求。擴大《平價醫療法案》的可能性降低 基建 • 兩黨支持基建支出，更多關注傳統項目（尋求折衷方案） • 兩黨支持基建支出，更多關注綠色項目（尋求折衷方案） 科技與金融法規 • 進一步放鬆監管的趨勢將繼續。由政治任命的官員推動監管的執行和制定，因此，他們將繼續保持目前方向 • 由於聯準會和其他金融監管機構的職位需得到參議院批准，因此監管方面的變化將較小• 需要與溫和的共和黨人合作，通過兩黨立法 其他 • 移民：邊境圍牆計劃，通過行政手段對DACA施加壓力• 最低工資：可能採取折衷方案，高於目前的每小時7.25美元 • 能源：進一步放鬆對石化燃料監管，可能持續向美國以外的太陽能電池板／清潔技術產品徵收關稅 • 財政：在這種情景下，第四階段後的支出恐減少（現狀） • 移民：對最高法院關於DACA的裁決沒有異議• 最低工資：最低工資提升的可能性較低，可能會超過目前每小時7.25美元的最低工資 • 能源：與更溫和的共和黨人合作，通過清潔技術法規（例如可再生能源稅收抵免），但可能降低廣泛的碳管制 • 財政：與川普執政時期相比，支出水準略高，國會分治。不過，這一數字明顯低於民主黨大獲全勝的情景

資料來源：彭博社，渣打銀行財富管理投資策略團隊彙整 2020/9/30

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