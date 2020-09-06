資金派對持續 逢拉回存科技基金正當時

今年來受疫情影響全球央行積極救市，極度寬鬆的貨幣與財政政策讓市場資金豐沛，推升美股續創新高，其中尤以科技類股表現格外優異。富蘭克林證券投顧表示，目前科技股評價面較史坦普500指數僅高出7%，溢價幅度仍屬合理，距離千禧年網通泡沫時期仍有相當大的差距，且微軟、谷歌、蘋果、臉書、亞馬遜等五大科技巨頭今年第一季坐擁現金及短期證券超過4600億美元，資產負債表等基本面強健，尚無需過度擔憂科技股價過高的風險。

資金行情尚未落幕，投資跟著強勢主流走

富蘭克林證券投顧指出，目前各國央行未出現緊縮銀根跡象，低利率搭配資金行情可望延續，有利推升強勢主流類股持續向上攻堅，受惠數位轉型趨勢的科技產業、掌握銀髮與疫苗商機的生技類股等，都是現階段市場看好的投資標的，空手的投資人可考慮逢拉回進場存基金。

圖/富蘭克林證券投顧

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