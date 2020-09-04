美股急挫後路怎走？第一金投信4面向剖析

據傳中國十四五計畫，將大力支持發展第三代半導體，華為也高喊一個世界兩套系統，是可能的！讓美國半導體業聞之色變，加上目前科技股評價的確不便宜，整體基本面的腳步也未跟上股價漲幅，讓創新高的3大指數同步回檔。

對於美股這次回跌究竟是修正的開始，抑或短暫的降溫？第一金投信從4個面項分析：

1、從波段統計數據分析：自疫情低點迄今，那斯達克波段下跌超過3%共發生6次，最大跌幅僅5.3%，最長修正時間5個交易日，代表只要美股略微回檔，逢低買盤就前仆後繼湧入，支撐多頭攻勢不墜。

2、從市場情緒指標：雖然美股不斷創高，但金融市場居高思危的謹慎態度依舊，當前只在40％的平均值附近，並未觸及80％的過度樂觀。

3、從資金流向研判：從2013年以來，全球資金曾大幅流入股票型基金達3.6兆美元，但到了2018年美中貿易衝突升溫後，資金就隨著美股不斷創高賣出，近兩年流出達2.97兆美元，意味市場籌碼相對穩定，不易出現多殺多的連續性大跌走勢，也提供後市足夠的買盤金援。

4、從產業趨勢分析：新冠疫情徹底改變人類生活模式與工作型態，無接觸、無人化服務當道，讓AI技術商業應用快速落地；另外，宅生活的模式短期不易改變，且可能成為習慣，致使追求年輕新生活的健康瘦身、遊戲電競、毛小孩陪伴商機也同步大爆發。因此可以發現，AI相關指數及健康瘦身、遊戲電競、毛小孩指數，在稍做修正後，也能快速展現攻勢。由此可見，若長線趨勢對了，遇短期的修正，反而是進場布局的好機會。

（時報資訊 任珮云）

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