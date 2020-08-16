全聯白吐司1年賣出1.5億！究竟是如何做到？

全聯自有品牌「READ BREAD」的吐司及麵包，深受消費者好評，全聯總經理蔡篤昌表示，光是白吐司，一年就可賣出1.5億業績，近期也攜手世界冠軍麵包師傅吳寶春，推出5款麵包，搶攻烘焙市場，且預計現烤麵包占比，未來可望達到50%。

目前全台烘焙商機，高達600億元，其中光是麵包及吐司，就占了250億。全聯「READ BREAD」自2017年起推出，截至去年，已創造10億元業績，並以「黃金三隻腳」－吐司、機製麵包及阪急麵包，站穩烘焙市場。

全聯「黃金三腳」站穩烘焙市場 攜手吳寶春再強化

蔡篤昌說明，台灣各通路中，以便利商店來說，吐司約占15%、機製麵包占70%、蛋糕占15%；一般麵包店，吐司占9%，蛋糕較大宗占58%，現烤麵包33%；至於賣場量販店，吐司占20%、蛋糕占25%，現烤麵包占55%。

全聯現有的吐司商品，約占22%，機製麵包類（包含「老鷹紅豆」銅鑼燒）占21%，「We Sweet」蛋糕占57%；假如只算吐司跟機製麵包，吐司占比達51%，機製麵包則為49%。

現烤麵包方面，蔡篤昌說，目前超過600家分店皆有販售，預計今年底將全店導入，因此，他推估，明年機製麵包與吐司各占25%，現烤麵包占比則可達到50%。

蔡篤昌進一步說明，導入現烤麵包後，對整體麵包銷量帶來很大幫助，吐司與機製麵包成長10%至15%，代表著麵包種類愈多愈齊全，銷量就愈好。而與吳寶春合作，不僅可補強機製麵包，也有「指名購買」效益，預估機製麵包與吐司的銷量，將突破20%。

不只麵包，蔡篤昌也說，全聯咖啡將於年底擴及全店；他以購買速食為例指出，一般消費者不會只買一個漢堡或一杯可樂，一定會再買其他商品，而全聯咖啡也是相同道理。

商品升級拚策略轉型 咖啡、麵包1+1大於2

針對全聯「READ BREAD」白吐司1年創造1.5億元業績一事，台經院產業分析師林進南表示，「READ BREAD」甫推出時走平價風格，商品定價多落在20元至30元之間，近年來，為了提升吐司業績比重，不論吐司或麵包，都已透過原料升級進行改革，現在則採取品牌策略合作。

林進南以全聯與吳寶春聯名為例，指出此舉正是全聯企圖拉高商品客單價，從過去的20元至30元拉高至50元以上，價格翻倍效益明顯，且透過品牌合作，已是零售通路普遍策略轉型方式，為相輔相成的效果。

不僅如此，林進南說，吐司具有一大特性為商品滲透力強，可從個人與店家市場著手，透過不同原料或製程改變，產生多種變化。針對個人市場，有些人喜歡吃蓬鬆口感，吐司可改變麵粉及發酵技術，讓同一產品有不同面向；至於店家市場，全聯具有價格優勢，加上吐司品項多，可為餐飲業提供更平價的吐司選擇。

至於全聯有意在年底前，於全店導入現烤麵包及咖啡，林進南分析指出，今年全聯烘焙類商品，透過聯名等策略，加強宣傳，咖啡市場則有「PX GO」提供寄杯服務，可帶動目前設有咖啡機台的門市業績成長。

林進南認為，民眾在購物時，不見得只會針對單一商品購買，還是會有隨機性、消費衝動的慾望，為了刺激這一部分，全聯的咖啡、吐司麵包等一直都有「伴買」效果，要讓商品達到一加一大於二的成效。

▲全聯與世界冠軍麵包師傅吳寶春（左）合作推出五款麵包新品，全聯總經理蔡篤昌（右）認為，此次合作有助於麵包銷量提升。圖／全聯提供

文章來源：今周刊

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