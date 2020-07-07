「存基金」熱門標的：科技基金

台灣5G正式開台，再掀起一波相關概念股的追逐潮，而放眼全球，當紅 5G只是科技產業的一環，因疫情而正興起的龐大科技新商機，亦值得對焦掌握。富蘭克林投顧建議，採取定期定額「存基金」的方式，長期投資具創新與話題性的科技型基金，效益可期，即使不慎在高點進場，定期定額的策略亦有望撫平跌勢，蓄積漲勢。

存基金 從最熟悉的科技開始

疫情雖重創全球市場，但反彈速度頗快，不少人扼腕錯失低點進場的機會。依富蘭克林投顧所做《存基金．好薪安》2020理財行為調查發現，有逾七成的人在利空來時，選擇退場與觀望，往往無法把握修正後的走升行情；另外也觀察到年齡愈低的受訪者，可能礙於對金融工具不熟悉、資金有限，不曾投資或選擇保守的定存、保險，同樣也和市場上漲的機會失之交臂。

對此，富蘭克林提出解方，建議採用資金負荷較輕的定期定額「存基金」，而40歲以下投資經驗較少的YZ兩世代，擁有充足的時間紅利，在標的選擇也不妨大膽積極一點，從最熟悉的科技產業入手。

數位原民理財踏實 有多少「存」多少

今年以來，科技股有數位轉型的需求作為長期支撐、評價面亦屬合理，佈局時不必過於擔心股價漲過一波後再進場將墊高成本，定期定額「存基金」的策略，可望平均投資成本，回顧金融海嘯以來，若在波段高點後才每月進場投資，多數堅持一年後都有所收獲，績效隨著拉長時間而愈顯著。愈了解更多科技基金的特色，不妨參考：https://lihi1.com/jpUb8

圖/富蘭克林投顧

除了投資科技，投資方式也可以很科技。以富蘭克林國民e帳戶為例，其推出之「存基金」背後結合機器人理財、定期定額、線上專業投資顧問3機制，讓年紀尚輕、手邊資金有限或投資經驗不足的YZ世代，可以透過AI輕鬆找到適合自己的基金投資組合，每月5千元即可投資，有問題也可隨時透過線上顧問解決；而若只想一次投資一檔基金的朋友，每月1千元就能小試身手，協助數位原生世代甩開投資的壓力。「存基金」相關資訊：https://lihi1.com/ShTRW