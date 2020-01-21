景氣先強後穩 風險性資產平穩前行

眾所期朌的美中貿易戰第一階段協議終於正式簽署，儘管驚喜之處不多，但在美將中國移出匯率操縱國名單、美伊情勢和緩，顯示地緣政治並未出現最壞情境，伴隨全球製造業採購經理人指數連續2個月站上50大關，庫存回補及5G通訊等效應，企業投資由萎縮轉趨穩定，投資人的風險偏好情緒逐步加溫。

我們認為2020年金融市場將走向先強後穩，第一季度資產配置可留意股票的投資契機，尤其近來美元升勢鈍化，人民幣為首的亞洲貨幣兌美元漲多跌少，資金回流新興市場的態勢更加鮮明，隨著企業財報陸續公布，未來行情的力道將取決於盈餘增長及評價面變化。

中美關係趨穩 亞股當仁不讓

在貿易談判氛圍轉佳、低基期效應下，中國不但12月進出口表現優於預期，2019年第四季度經濟成長6%符合預期，全年成長率6.1%守住官方6-6.5%目標，其中消費支出貢獻經濟成長率約為58%，投資、淨出口則分別貢獻31%、11%，顯示中國調結構逐步朝消費導向經濟體的趨勢持續。

邁入2020年，中國人行率先自1月6日起下調金融機構存款準備金率50個基點，向金融體系釋放約8, 000億人民幣的流動性，除因應季節性需求之外，更重要是延續官方穩增長基調，加以中美關係出現階段性和緩，貿易週期回穩不僅有助於改善企業資本支出意願，對於整體亞洲市場股票的樂觀前景更提供定心丸，中國加快金融市場開放走向不變下，我們認為今年資金回流亞洲的力道將強於新興市場。

股票靈活契機 債券收益並重

歷經2019年市場百花齊放的亮眼表現後，股債評價面高估的質疑聲浪四起，然而就政策風向觀察，全球央行在去年積極寬鬆後，在通膨溫和、經濟並未過熱下，低利率環境仍將持續，我們認為聯準會上半年料停看聽，甚至新興市場、亞洲不排除有降息的可能性，流動性將有助支撐金融資產評價面擴張，更重要的是對於盈餘回升、基本面改善的期待。其中，美國股市企業獲利預估年增將有可能達9%，亞太地區則有機會達13%增長，增添股票投資話題性及投資吸引力。

另一方面，在美國11月總統大選及地緣政治不確定下，波動度較低的債券依舊在投資組合中扮演平衡風險的角色，建議金鼠年透過股債靈活布局，在低利率環境掌握多元化收益，搭配不同主題享受股票中長期增長潛力。

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