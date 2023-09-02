退休理財︱退休族買基金 股債配置專家報你知

越來越多人在退休後，選擇基金理財，盼幫自己的退休金增值，但市場上基金種類眾多，該如何選擇也是大學問，投信法人表示，這波升息循環將步入尾聲，看好股票型基金及債券型基金皆可望有所表現。

股票型基金可選擇長線成長動能強勁的ESG環保愛地球相關基金及台股高股息基金；債券型基金看好具「高品質債券」、「降評推升超額報酬潛力」、「升評創造收益機會」等三大利基的墜落天使債券（Fallen Angel Bonds）基金。

台新投信總經理葉柱均指出，4月22日「世界地球日」主題為「投資我們的星球」，減碳、綠色經濟是最佳方式，可望再度掀起ESG的投資熱度，就長線來看，ESG具三大利基，第一極端氣候、供應鏈斷鏈危機所帶來的營運風險，讓企業更願花費高額成本投入ESG事務；第二對社會與環境議題相當重視的Z世代年輕人逐漸成為消費及工作主力；第三各國政府對減碳的法規更趨嚴格，為ESG產業的發展推波助瀾。ESG是未來成長趨勢最明確範疇，全球ESG股票型基金適合退休族長線投資屬性。

葉柱均說明，近來全球負面干擾因子增多，先是歐美銀行危機連環爆，導致市場避險情緒升溫，震盪幅度加大，此外，台股後續變數要面對全球經濟成長放緩，尤其是衰退風險將持續被市場討論，在台股短線震盪仍大之下，操作上可優先布局台股高股息平衡型基金，因為在債券及股票彈性配置、隨漲抗跌的優勢發揮下，同時聚焦在高股息股，可提升下檔支撐力及降低波動度。

債券型基金方面，葉柱均認為，墜落天使債券擁有「價格成長機會」及「違約率低」雙優勢，擁有絕佳的CP值，根據統計，墜落天使債券指數自2005年成立以來，報酬/風險比高達0.8，高於投資等級複合債、非投資等級債、新興市場債、美國大型股、美國小型股以及新興市場股，投資組合加入墜落天使債券更能增加勝率。目前全球正面臨通膨及升息黑天鵝侵擾，且美國墜落天使債券的價格都已大幅低於過去十年的平均值，相對債券100元的票面價格明顯折價，正是危機入市最佳良機。

ETF也是近年市場上熱門選擇，群益台灣精選高息ETF經理人謝明志強調，確保退休後生活品質，退休金規劃重點之一便是穩定現金流，這也讓許多台灣投資人重視存股投資，近年來更興起存台股高息ETF風潮，相關產品廣受關注。

謝明志提醒，不過，市面上台股高息ETF產品數量眾多，建議投資人應進一步辨別各檔ETF的投資組合差異，挑對產業投資，才可獲得真高息，甚至是兼顧成長性。

升息尾聲逢低入市 養胖退休金

退休生活不能只靠退休金，如何運用投資收益放大退休金至關重要，當前聯準會（Fed）升息循環即將告段落，該如何把握升息尾聲甜蜜點，已成為退休族今夏「必修課」，投信法人認為，若能把握時機入市，就各類資產來看，對退休族都是大利多。

台灣將於2025年邁入超高齡社會，65歲以上人口將突破總人口數20％，且在醫療進步促使人均壽命延長和通膨趨勢的影響下，也使得個人退休金規畫更顯重要。尤其未來退休人口越來越多，該怎麼做才能讓退休金增值更有效率。

就時間點來看，台新投信總經理葉柱均表示，預期Fed升息走入倒數階段，一旦釋放貨幣政策進入暫停升息階段，對於各類型資產而言，「皆是大利多」，退休族若能把升息尾聲的低評價甜蜜點、逢低布局，讓退休金能有效率增值。

群益投信強調，退休理財是「嫌晚不嫌早」，更是每個人的必修課題，若能越早開始執行退休理財規劃，搭配紀律投資，將更有助於累積退休資產，安心樂退。理財產品的選擇上，基金與ETF投資因進入門檻較低，投資方式也相當便利，是不少民眾會用來做為退休金準備的工具，並可透過定期定額策略，搭配時間複利效果，逐步累積退休資產。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳指出，透過主動式基金來進行退休理財，建議民眾先盤點好自身理財需求與風險偏好，再來進行產品挑選，也可透過專為退休理財所設計的目標風險組合基金來做退休規劃，目標風險的設計是限定風險水準（積極、穩健、保守）前提下，進行投資組合配置，當市場整體波動風險隨多空環境而起落，基金的股債投資配置也會因應做調整。

葉啟芳說明，組合基金好處是透過投資團隊來篩選合適合基金，也帶來風險分散優點；對投資人來說，可說省時、省力又具效率的存退休金方式。