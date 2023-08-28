從五億高中生事件，瞭解「遺囑信託」與「子女保障信託」如何守護我們愛的人

新聞報導，台中一名18歲的賴姓高中生繼承價值5億的不動產，卻在與夏姓男子登記結婚2小時後，離奇墜樓身亡，引起多方面關於繼承問題的討論。而高中生法律上的祖父，其實是他的生父，更讓這個事件，增添許多的討論熱度。

筆者今日，想從預防糾紛的角度分享：「如何運用法律上的信託制度，照顧財產管理能力不佳的親屬（例如：本案中的18歲高中生、未成年子女、身心障礙子女、年邁的父母親、生病的親屬、或是近期新聞報導的一位繼承大筆土地，卻吸毒敗光祖產的富二代）。」

新聞報導，高中生的財產，多數是祖父生前用贈與的方式移轉給高中生。

我思考，或許祖父的想法是：「希望在自己走後，高中生能用這些財產，擁有一個光明的未來，畢竟有錢好辦事。」

同時，他可能也希望：「能避免或降低身故後，遺產繼承時，因運用遺囑規劃，會有的特留分問題。」

祖父的心意，讓我不禁想到，曾看過的一部古裝劇《知否？知否？應是綠肥紅瘦》，劇中多次提到：「父母之愛子，則為之計深遠」這句話。大意是「作為父母疼愛孩子，就要為他們做出長遠的打算，不能只顧眼前得失。」出處是《戰國策》中的名篇《觸龍說趙太后》。

為子孫的幸福著想，長輩做財產傳承的規劃，人性使然。不同的是，有些長輩的規劃方式，成功達成目的。

例如：沈殿霞（肥肥）對於女兒鄭欣宜未來的保障，是把6,000萬港幣遺產，用「遺囑信託」方式來安排，在鄭欣宜35歲後，才能完整取得信託財產的管理權，在那之前，鄭欣宜只能每月定期定額領到2萬元港幣。

這樣規劃的結果，鄭欣宜雖然也有過一陣子經濟拮据的狀態，但她學會靠自己的力量生財，並活出自己人生（新聞報導，她獲得2021、2022年香港叱咤樂壇女歌手金獎）。

同時我也相信，她經過這幾年的經歷，現在也有相較於21歲時（沈殿霞身故當年），更佳的守財能力，因此母親的規劃，取得良善的成果。

遺憾的是，有些家庭則是如案中的祖父一樣，聰明反被聰明誤，斷送了孩子的一生。

祖父運用的生前贈與方式，優點是確實避掉繼承時（即便用遺囑規劃）會有的特留分問題。但卻沒有辦法避免，有心人對於拿到大筆財富的孩子，虎視眈眈的心思與行動！

如果，祖父運用信託安排，故事是否會有所不同？是我在思考的！

信託說白了，就是把財產留給子孫（受益人），但透過受託人的名義持有財產。

同時，透過信託條款約定，讓子孫只能定期定額（像領薪水）或是符合特殊給付條件時（例如：年滿幾歲的成年禮金、結婚禮金、畢業禮金…）才能領錢。

因此，能讓子孫，無法一次把財產給揮霍掉，或被有心人騙走。也無法因為和受益人結婚，就能取得信託財產的繼承權。

小秘訣：建議同時安排，當受益人身故時，其他受益人的給付條件。

小提醒：信託的運作，實務上建議一定要搭配監察人，協助認定何時符合「特殊給付條件」，受託人（特別是銀行擔任受託人時），通常不自行認定是否符合給付條件，這樣才能有起到，監察人監督受託人的效果喔。

而依照財產移轉的時間點不同，可以分為生前就移轉的「子女保障信託」，與身故後，才移轉財產所有權的「遺囑信託」。

費用部分

千萬，不要再誤解為「我要是有錢人，才能用信託規劃傳承財產」了！絕對不是！

以下圖表，給各位參考：

通常，若是透過銀行擔任受託人，「子女保障（教養、教育）信託」的「簽約金」，通常落在數千元；「管理費」則是信託財產價值的千分之3到千分之5左右。

「遺囑信託」的「簽約金」，雖然數萬元，但也不是一般中產階級家庭負擔不起的天文數字，制度的價值絕對大於價格！「管理費」通常也是信託財產價值的千分之3到千分之5左右。

當然，您也可以找親朋好友擔任信託受託人，收費部分，雙方談好就可以。

而不管是找銀行或親友擔任受託人，都建議要透過律師規劃信託契約（與遺囑內容，當用遺囑信託規劃時）。

因為涉及到信託契約（或遺囑）其中的「條款」要怎麼寫？未來受託人要如何給付財產給受益人？才能同時達到保障受益人（子孫）的生活，甚至對於某些行為的獎勵鼓勵目的（例如：出國留學，可以聲請多少金額給付，而鼓勵子孫留學）。

同時，條款也建議要規劃，能達到避免受益人，因為這筆信託財產，而遭遇到有心人士覬覦，進而有遭遇財產（甚至生命）危險的條款。

稅務方面

生前的信託規劃移轉（子女保障信託）：本質上仍為「贈與」。

因此需要繳清「贈與稅」，財產才能移轉給受託人管理。相對而言，贈與稅免稅額（每贈與人244萬元／年）自然是比遺產稅免稅額（1,333萬元）來得低；而且土地也是有土地增值稅要繳的（土地若用繼承過戶移轉，則免土地增值稅）。但如果財產是股份，就也有節稅空間了。

留待身故後傳承的「遺囑信託」：本質上是「繼承」。

必須要在遺產稅完稅之後，透過遺囑執行人，才能依據遺囑，把遺產移交給受託人管理。遺產稅免稅額，較贈與稅免稅額高，也能享有繼承免土地增值稅的優點。

同步提醒，「遺囑信託」規劃中，「遺囑執行人」是一個非常關鍵的角色，他要負責繳清遺產稅後才能把遺產交付給受託人管理，透過他的執行，才能幫助原本的財產所有權人（例如案例中的祖父），落實這個規劃方案的實行。

因此，規劃的同時，請一定要有「預留繳納遺產稅資金，與處理繼承程序事宜的費用」，給遺囑執行人的觀念！

而筆者身兼律師與理財規劃顧問資格，通常會和保險顧問合作，運用保單規劃預留這筆款項。

在某些案例中，因客戶有節稅需求，筆者則會和銀行合作，規劃降低遺產稅、降低特留分金額的方案，這部分未來另有機會，再和大家分享。

我想，案例中的祖父，若在世時，是透過「子女保障信託」方式規劃，把財富留給高中生，或許沒有太多節稅效果，但一樣可以避免特留分問題。

而更重要的是，我想高中生應該還能好好的繼續開展，本屬於他才剛要開始的人生。

作者簡介_ 吳挺絹律師/理財規劃顧問（AFP）

現任明恩法律事務所主持律師，係台灣少數擁有理財規劃顧問資格（AFP）的律師。亦具臺北市政府法律諮詢律師、新北市政府青年律師服務團律師、中央氣象局國賠事件處理小組委員、台灣理財顧問認證協會紀律道德委員會、法律扶助基金會台北、新北分會扶助律師…等身份，並為財經法學碩士（專長信託）。

本文獲吳挺絹律師授權轉載，完整內容請觀看：從五億高中生事件，瞭解「遺囑信託」與「子女保障信託」如何守護我們愛的人

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