遺產爭產常見糾紛：「借名登記」的財產要如何拿回來？

在筆者經手過的遺產訴訟案件中，時常遇到「借名登記」的爭議！常見的是：父母親買的房子，卻登記在某一個孩子名下！或是，孩子借父母親的銀行帳戶使用！甚至借用父母的名義開公司！

也有遇過，數名股東合資買房，登記在某一位股東名下，但出名登記的股東過世之後，繼承人不承認有借名登記關係存在，因此打官司的案例！

在朋友間合資買房，可能還有簽過一份契約書，或許有說明彼此出資額多少？地價稅、房屋稅如何分擔？未來出售，大家如何分潤？但在家人間，彼此借名登記買房？或是借用銀行帳戶使用，就未必有白紙黑字的契約書存在了！

如果父親買房，卻借名登記在大兒子名下，之後父親過世了，而大兒子否認有「借名登記」的事實存在的時候，很遺憾的，如果其他繼承人（兄弟姊妹，例如小兒子）仍要主張，這是爸爸的房子是遺產，大家都有權利分配！那麼小兒子就要上法院打官司，由法官來判斷，到底誰說的才是真的了？

訴訟實務上，有一句經典名言「舉證之所在，敗訴之所在」！

而在法律的舉證責任分配，會是「主張房子是爸爸（被繼承人）擁有」的人，也就是小兒子，必須提出證據來證明，這是爸爸的房子（這樣小兒子也才能分配）！如果他證明不出來，那就會敗訴！房子一樣是大哥的！

那麼法官在審理的時候，到底需要看到哪些證據？才能認定，房子是爸爸的呢？

歸納起來，法官需要了解的是：

1.用誰的錢買房子？（頭期款？貸款？）

2.地價稅、房屋稅、水電瓦斯…等費用，是誰在繳？

3.誰在住？ 如果出租，房租誰收？

4.誰可以決定，這個房子要如何使用？給誰使用？

5.權狀由誰保管？

看起來似乎很簡單嗎？

但運用到實際的案例，您就知道情況有多複雜了！

真正難證明的是

6.「主觀的借名登記合意」！

一個血淋淋的真實案例給大家參考：

父親在民國65年間，買下房子，之後在77年過世。

父親過世後，母親將房子借名登記在大兒子名下，後來母親也在106年過世。

大兒子沒有經過全體繼承人同意，在107 年把房子贈與給妻子。因此，其他弟妹們就告大哥大嫂，要把房子還給大家公同共有，一起繼承！

而大兒子夫妻主張：「房子是 77年父親過世後，討論父親的遺產分配時，分配給大兒子的，因此地政事務所是用繼承名義，讓大兒子登記取得房子。當年沒有分配給母親，也不是母親借名登記在大兒子名下。」

那麼依照法律規定，今天必須是弟妹們負舉證責任，證明「房子當年是分配給媽媽的，只是借大哥名字登記」。

容易證明嗎？我們看看弟妹們，提出什麼證據？

弟妹們在法庭上，以當事人訊問具結的方式，做出下列的證詞！



大弟（乙）說：「我在104年間有聽媽媽說，因為大哥不回家，要把房子過戶回來，房子是由爸媽還有我們一起合資買的，妹妹都有拿錢給媽媽，因為要繳房屋貸款，大哥都沒有拿錢回去。房子是爸爸決定要買的，貸款名義人也是爸爸，爸爸過世後，媽媽說要辦繼承的事情，我不知道過戶到大哥名下，媽媽有沒有和大哥約定只是借用大哥的名義，我不知道，但我有聽媽媽說要把房子過戶回來，房子的房屋權狀是由媽媽保管，大哥沒有保管過，房屋稅、地價稅也是一直由媽媽繳納。」

大妹（壬）說：「我在77至78年間為媽媽整理東西時，發現房子登記給大哥，我不知道原因，因為當時民情風俗女生不適合問太多，媽媽有好幾次跟我說要把房子要回來，因為大哥在外面欠很多債，有時候會有人來討債，媽媽蠻害怕，對大哥不再信任，那時候我試算要花50萬、60萬的契稅、地價稅，就暫時擱置了，86年12月間，媽媽又叫我試算，弟弟有去申請戶籍謄本、印鑑證明，最後還是因為契稅、地價稅太高，沒有辦好，103年間，媽媽確診大腸癌，又提起這件事情，叫了很久，大哥都不回來，104年7月弟弟只拿了身分證，所以又擱置沒有辦理。」

二妹（辛）說：「媽媽在97年間告訴我，想把大哥名下的房子過戶來她的名下，房子是爸爸買的，由爸爸貸款，我不知道何時登記給大哥，我不知道媽媽是否有跟大哥約定只是借用大哥名義，我是聽媽媽說，大哥在外面欠債非常多，媽媽也有幫大哥還很多債務，怕後續房子會被大哥拿去抵押貸款，權狀都是由媽媽保管，大哥從來沒有保管過，房屋稅、地價稅大哥也從來未繳過，我是到媽媽過世後，才知道房子移轉給大嫂，我不知道房子登記給大哥的原因，因為當時民風保守，這些都是媽媽自己處理的。」

您如果是法官，看完上面弟妹的說詞，您認為：「房子到底是媽媽的？還是大兒子的呢？」

給您思考個30秒，我們看一下法官的判斷！

「由上開當事人之陳述可知，乙、壬、辛於對於父親死亡後，母親如何處理房子均不知悉！也沒聽母親有把房子借名登記給大兒子。大家只知道母親仍保有所有權狀，仍持續繳納房屋貸款、房屋稅、地價稅，並於多年後聽聞母親想將房子所有權移轉給自己之事實，難認母親與大兒子間就房子成立借名登記法律關係。況母親在父親死亡後，自行處理遺產分配事宜，其同意由大兒子以繼承為原因取得房子之原因甚多，無法排除母親當時本即同意由大兒子繼承取得房子的意思，尚難僅憑母親仍持續繳納房屋貸款、房屋稅、地價稅，並於多年後其他親屬聽聞母親想將房子移轉回來之事實，遽認母親與大兒子間就房子於父親死亡後，有借名登記法律關係之合意。據此，弟妹們『未』證明大兒子與母親間就房子成立借名登記法律關係。不得請求大嫂塗銷所有權移轉登記，不得請求大哥把不動產所有權返還給全體繼承人共同分配。」

看完法官的判斷，不知道和您心裡的答案，是否一樣？（還是怨嘆法官不知民間疾苦？）

但法律上，真正難證明的是「有借名登記法律關係之合意」（媽媽和大兒子放在心裡的想法，沒有白紙黑字寫下來，今天就是各說各話，舉證的問題了！）

溫馨小提醒

想想，如果您是案例中的母親，生前是否能做些什麼？讓結果不一樣？

建議：

1.「借名登記」，要有白紙黑字的契約書，才好作為「有借名登記法律關係之合意」的證據！

條款如何寫，很重要！不然白寫了，等於沒寫！

2.「借名登記」，最好趁雙方都還在（活著）的時候處理！

也就是母親還活著時，如果能下定決心，和大兒子用談的（或法院調解，甚至打官司）把房子取回，今天就不會讓其他子女們，打官司遇到無法舉證的困境了！

其實換個角度想，母親生前一直都沒有積極處理（打官司），是否內心也有個想法是「如果大兒子不願意配合把房子過戶回來給我，我就把房子留給大兒子了….也沒關係…」這樣的心態呢？您覺得呢？

作者簡介_ 吳挺絹律師/理財規劃顧問（AFP）

現任明恩法律事務所主持律師，係台灣少數擁有理財規劃顧問資格（AFP）的律師。亦具臺北市政府法律諮詢律師、新北市政府青年律師服務團律師、中央氣象局國賠事件處理小組委員、台灣理財顧問認證協會紀律道德委員會、法律扶助基金會台北、新北分會扶助律師…等身份，並為財經法學碩士（專長信託）。

本文獲吳挺絹律師授權轉載，完整內容請觀看：遺產爭產常見糾紛：「借名登記」的財產要如何拿回來？

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