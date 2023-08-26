退休理財︱長輩憂心手術費 銀髮專屬醫療險有解

台灣將於2025年邁入超高齡社會，65歲以上人口將突破總人口數20大％，但退休樂齡族到年紀較大後要買醫療險可能礙於體況，購買上不易，因應高齡化，壽險業近年積極推出樂齡族專屬醫療險或手術險，提供熟齡族所需住院與手術相關保障，手術治療及醫材選用可以更進階多元，也補足健保給付缺口，部分保單也提供發生機率高的意外骨折保障等。

對已退休的高齡族群來說，健康是最切身相關的重要課題，年老時身體機能逐漸退化，影響身心甚鉅，為讓高齡生活過得好，最基本的需求就是維持良好的視力及行動力。宏泰人壽表示，白內障是老年人普遍的眼部疾病，而膝關節退化也是高齡長輩常見的健康問題，這兩種病症嚴重到一定程度，多以手術方式進行治療，手術險可為這類型治療提供保險保障，是終身健康醫療險及實支實付險之外的另一種選擇。

舉例來說，白內障所造成的視力模糊嚴重影響生活，對高齡族群來說非常困擾，目前治療白內障根本的解決辦法就是透過更換人工水晶體的手術，健保目前僅給付最基礎的人工水晶體，許多罹病的年長者大多自付差額選用更符合己身需求的相關醫材。至於膝蓋關節退化所造成的關節炎疾病，經常讓高齡長輩苦不堪言，嚴重到一定程度，就必須以置換人工關節來治療。

國泰人壽指出，隨著年齡增加，樂齡族面臨身體老化問題，比如聽力、視力衰退或關節退化等，常需要必要的手術醫療及醫材補助，同時骨折機率也會大幅上升，因此樂齡族相關醫療險對希望擁有全面醫療保障的樂齡族將是一大福音。

手術險主要是針對手術醫療提供保險保障，一般手術險的項目多達千餘種，只要是保單條款所列的範圍，都可以獲得保險給付；其給付項目包含手術醫療保險金、人工全髖關節及人工全膝關節醫材購置補助保險金、人工水晶體醫材購置補助保險金等，特定處置保險金則適用於達文西手術這類型手術的理賠。

以宏泰人壽的「超健康手術醫療終身健康保險」為例，手術項目達1,463項，不分門診或住院手術，除了前述的理賠給付之外，如保戶過去連續無理賠紀錄，保險金最高可加值60％。也提醒保戶在申請手術險理賠給付時，須注意手術項目是否符合保單條款所列的項目，避免發生爭議。

國泰人壽「樂心安住院醫療定期險」也提供樂齡族所需的住院與手術相關保障，其中針對意外導致骨折在同一保單年度內，給予10倍保額保障，並加入常見8項醫材補助，將樂齡族所需醫療照護一網打盡。10年期的最高承保年齡為80歲，20年期最高承保年齡為70歲，也就是說保障最高可到90歲。

高齡跌倒骨折 善用意外險補缺口

已退休的高齡族群身體機能逐漸退化，可能面臨骨質疏鬆及肌肉量逐漸減少等問題，當跌倒、施力不當或受壓迫時，就有可能造成骨折，尤其高齡者若不小心跌倒，往往比年輕人還要嚴重，因此對年長者來說，除疾病，意外的保障也不可少。由於意外險是依照職業類別計算保費，就算高齡投保，也不用擔心保費太貴問題。

根據衛生福利部國民健康署資料顯示，老年性骨質疏鬆症是常見骨質疏鬆症之一，多發生70歲以上高齡族群，骨頭因疏鬆而變薄、變脆弱、容易造成骨折，特別是前臂骨、股骨及脊椎骨。隨著年紀漸增，肌肉量也將逐漸減少，支撐力不足的情況下，跌倒發生率高，萬一不小心骨折，復原緩慢，嚴重甚至導致生活無法自理。

宏泰人壽表示，一般醫療險或實支實付險都可支應醫療費用所需，如果擔心長時間專人照護花費龐大，則可投保長照險預先因應，但其保費金額相對較高。如果在經濟面有所考量，建議可選擇針對「骨折」此一特定狀況的傷害險，由於這類型保險保障的項目明確，只要符合保單條款中所載的特定狀況，就可申請相關理賠。

國泰人壽指出，跌倒為60歲以上長者事故傷害死亡第二大原因，平均每6位就約有1位曾經跌倒，輕則擦傷，重則骨折、頭部外傷甚至死亡，平均每位跌倒住院者須花費9萬元～13萬元，住院發生率也會隨年齡增加而提高，若無保險分擔，往往一次醫療費用支出就對家庭經濟造成不少的負擔。

以國壽特別針對61歲以上樂齡族群專屬意外事故保險「樂平安傷害保險」為例，承保年齡上限80歲，提供保障至91歲滿期。針對樂齡族常發生的意外骨折，一般保險給付不完全骨折或骨骼龜裂時多半會分級，而「樂平安」則不分程度一律比照完全骨折進行定額給付。

宏泰人壽的「有骨氣傷害保險」給付項目包含意外骨折保險金及意外脫臼手術保險金，投保年齡為15歲到最高64歲，可續保至74歲，年近高齡時亦可視實際需求而投保。