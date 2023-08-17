退休金要1千萬？每月4.8萬元被動收入 存這數字就夠

國發會估計，台灣將於2025年邁入超高齡社會，65歲以上人口占總人口比率將達20%。換句話說，每5人就有1人是年長者的情況，距離現在僅2年多。

超高齡社會將至，退休理財問題備受國人關注。《遠見》雜誌近日發起「台灣迎向超高齡社會大調查」，發現有近6成、58.5%的民眾認為，退休金要1千萬元才夠；認為1000萬元以下就可以的民眾有30.5%；認為500萬元以下就夠僅8.8%；而認為需要2千萬以上者高達22%、需2500萬以上者也有13.7%。

觀察《遠見》的調查可以發現，國人對於退休金的需求金額相當高。但據yes123求職網先前的調查，39歲以下的上班族平均存款僅12.4萬元，財務收支赤字者高達38.1%。年輕人如果要提早規劃理財、累積退休金，還有相當的努力空間。

退休金的安全提領率，可以用本金的4%計算

不過，退休生活每個月需要多少錢呢？宏利投資管理上月進行的一項調查結果顯示，台灣人預計平均每月需要48268元，就可以维持較舒適的退休生活。

以2022年勞保每月平均給付約1.8萬、勞退平均月領約6500元（以經常性平均薪資約4.5萬、工作30年、年化報酬3%、無自提）來估算，靠勞保加勞退，每個月可領到2.45萬元。距離48268元的生活費目標，缺口還有23768元。

專家研究，退休金的安全提領率，可以用本金的4%計算。例如本金1千萬元，每年可提領40萬，等於每月3.33萬。如果以「4%法則」來看，每個月23768元的缺口，需要本金為713萬400元。

總結來說，如果勞保加勞退每月2.45萬元，再加上自行儲蓄退休金713萬元的4%提領率、每個月2.37萬元，就可以達成退休後每個月4.8萬元的現金流。

（旺得富理財網 王順泉）