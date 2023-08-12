退休理財︱保障退休財產 活用各式信託阻詐

台灣現已進入高齡社會，各種退休金詐騙事件、或是父母與子女之間的財產繼承與高齡照顧問題時有所聞，退休後的銀髮族財產安全成為一大隱憂。經過善用有財產管理、資金調度功能的各式「信託」，民眾能預先進行財產規劃，由受託人依約管理財產，並將財產專款專用於支付自身晚年生活或是照顧家人，不但確保財產安全，還有阻詐效果。

臺灣銀行表示，申辦信託的好處主要是可由專業第三方來管理各式財產，視信託受益人的實際需求，定期或不定期為受益人匯付生活費及安養相關費用，也能預先安排特定對象的照護生活，達到專款專用；委託人可指定信賴的親友或社福團體擔任信託監察人，協助及監督信託事項的執行。同時，信託還具有稅務規劃效益，提早規劃生前移轉財產，善用贈與稅免稅額，降低遺贈稅負擔。

信託種類不少，以合庫銀行為例，就有「安養信託」、「遺囑信託」、「家庭福利信託」、「員工福利信託」：安養信託適合銀髮族，讓財產專款專用於受益人生活；遺囑信託顧名思義，是依據民眾遺囑來辦理，包括受益人、財產運用方式、信託期間等都會載明；家庭福利信託則可包含所有家庭成員的需求規劃；員工福利信託則是企業與銀行合作，提供員工從薪資中定期撥付資金，可投資於定存、股票、基金等，合庫銀指出，目前已和數百家企業合作，以中小企業員工福儲信託較為多數。

臺銀也有安養信託，另外也有「傳愛守富信託」，除了金錢之外，也能將股票信託，可以一次滿足「照顧家人」、「稅務規劃」、「資產傳承」、「股權集中」及「公益慈善」等不同需求。上述功能之外，信託還能有效防止金融詐騙。

合庫銀就曾遇過一例，一位銀髮客戶已經幫自己和孩子辦理安養信託，但年紀漸長，兩年前受到旁人影響，想解除安養信託契約，在合庫銀行員極力勸阻下，仍是提領部分財產，短短兩個月後，該客戶發覺身邊的財產竟被看護拿走了數十萬元，才又再度將財產交付信託，孩子的安養信託則是幸虧有台北市社會局作為監護人，照護金得以倖免於難，沒有被侵占。

信託2.0「雙師」認證 服務更親民

因應高齡及少子化趨勢，金管會於2020年9月1日發布信託2.0「全方位信託」2年推動計畫，期許信託業積極投入適當資源調整部門組織及培育專業人才，其中新增「雙師」認證，分別是「高齡金融規劃顧問師」與「家族信託規劃顧問師」，自2021年起開辦，目前已有超過2,000人取得證照。

高齡金融規劃顧問師認證課程在2021年4月開辦，家族信託規劃顧問師認證課程則是自2022年7月開辦，據信託公會統計，兩者資格測驗合格率約為5至6成，除了金融業從業人員踴躍參加之外，也不乏律師、會計師、長照人員、社工等從業人員參與。

推動信託「雙師」後，對金融業者來說，服務又可以更加親民，也能讓民眾更快速了解財務規劃的方式。以臺灣銀行為例，總計有高齡金融規劃顧問師157人、家族信託規劃顧問師25人，顧問師遍布各縣市分行。合庫銀行取得「高齡金融規劃顧問師」和「家族信託規劃顧問師」專業資格認證者，則分別為503人及59人。

合庫銀表示，由於行員在「高齡金融規劃顧問師」和「家族信託規劃顧問師」認證課程中，能學習到全方位的角度跟視野，如民法有關繼承、婚姻等規範、稅務相關知識以及我國現有長照資源等，對於有財產傳承需求、或是家中有高齡長輩與身心障礙族群照護需求的家庭，甚至是夫妻離異想提供資金照顧小孩等各方面財產規劃，都能提供適當建議並向客戶說明獲取長照資源的管道、給客戶更貼心的服務。

臺銀更指出，2022年度臺銀信託部與彰化分行，曾攜手致力於社會公益案件，協助彰化葉家三兄弟及小兄妹將社會善款交付信託。這些社會公益案件的促成均歸因於，總行積極安排行內外課程，提升分行人員信託專業素養，使其能即時提供在地即時的信託服務。