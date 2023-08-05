退休理財︱退休金提前備 高息ETF廣受青睞

根據國發會、主計處等資料預估，未來十年台灣總退休人口數將衝破540萬人，如何做好退休準備，成為國人關注的重要課題。基富通證券建議，退休規劃應依不同人生階段，設定短、中、長期的執行策略，達成安穩退休目標。

台灣目前65歲以上人口約400萬人，國發會人口推估系統預測，2033年高齡人口將突破600萬人；若扣除主計處公布的高齡勞動參與率近1成，屆時退休人口總數估約540萬人，占全台人口總數逾2成。

基富通總經理王浩宇表示，隨戰後嬰兒潮邁入退休高峰期，未來十年台灣退休人口將大幅增加，也喚起國人對於退休準備的重視。不過對多數人來說，準備退休金最難的兩件事是：開始、持續，其實只要踏出第一步就成功一半，再來是持之以恆，完成剩下的50％。

投資專家表示，退休後不一定要很有錢，但沒有錢卻是萬萬不能，雖然上班族有勞保及勞退，除勞退是自己提存的，不會少之外，在退休人口愈來愈多後，即使勞保沒有破產，「勞保年金給付縮水」恐怕是未來退休族得面對的現實。因此，趁年輕時，愈早幫自己規劃退休準備金及投保必需的相關醫療或長照險等，愈來愈顯重要。正因愈來愈多人在乎「現金流」，使高配息股、高配息基金及高配息ETF都熱銷。

如果不知道如何退休理財規劃，王浩宇建議，可參考「好好退休準備平台」機制，透過小額投資、專家協助篩選適合中長期理財的基金，幫助小資族、上班族踏出第一步，再藉由定期定額與平台的鼓勵機制，養成紀律理財的習慣，循序漸進達成安穩退休的目標。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志認為，近年來台灣大眾對於退休理財規畫更加重視，也使得存股投資風氣更為盛行，而隨著使用ETF作為投資工具的投資人越來越多，台股高息ETF也廣受投資大眾青睞。

從存股的角度來看，高息股的誘因除了穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，意味著即便面臨市況震盪加劇的窘境，高息股表現仍具韌性，同時在多頭期間 也能順勢攀揚，進可攻、退可守，可做為長期理財工具之一，而市面上有多檔台股高息ETF，投資人在挑選的時候，應仔細辨別各檔ETF的投資組合差異和選股邏輯，才能獲得真高息，甚至是兼顧成長性。

配息波動大標的 非存股好選擇

不少投資人希望透過股息來達到往後退休的生活所需，高股息ETF可謂台股投資人相當喜愛的商品。法人表示，選擇存股標的時仍應留意，配息金額大起大落的標的相對不適合拿來存股。

據統計，目前有13檔以「高息」為訴求的ETF，預期市場上未來還有更多類似ETF問市，由於ETF買賣成本低且賣出ETF之後二天資金立即入帳，除高配息股、共同基金外，有不少準退休族或者退休透過存高息ETF為自己創造現金流。

市面上高股息ETF多樣化，永豐ESG低碳高息ETF基金經理人張怡琳表示，以領息作為定期現金流的投資人，在挑選高股息ETF，可從兩個角度觀察，一是先從ETF收益分配組成是否以股息收入為主，假使主要配息來源為資本利得，也就是追蹤指數定期調整產生的交易結果，相對失去「存好股、領穩息」的存股初衷。

二是應視ETF過往配息金額是否平穩，特別是有日常固定現金流需求的投資人，配息金額大起大落的ETF相對不適合拿來存股。為避免每次配息金額差異過大，在設計配息機制時，愈來愈多法人都設計有「收益平準金機制」。

由於有大部分買高息ETF的投資人為了「息值」及現金流，群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，針對投資人需求，以群益台灣精選高息ETF（00919）來看，指數成分股在每年5月底進行第一次指數審核，以期在第一時間鎖定已宣告股息的高息股進行指數成份股調整，精準卡位全年高息，第二次指數審核落在12月底，篩選當年度前三季已公布EPS成長率高的公司，超前部署隔年極具股息及股價成長潛力之股票，兼顧收益與資產增值契機，有助投資人兼顧高息與穩定成長。

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