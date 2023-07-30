買儲蓄險太傻?達人教戰1招就能月入4萬

投資理財已經成為全民關注的熱門話題，但方法百百種，究竟如何操作才能創造最高效益呢？啦啦隊女孩綵冞透露自己的理財方式，主要是購買儲蓄險，但華爾街操盤手闕又上則建議，可以拿去投資美股標普500指數，若把股災、市場下跌估算進去，最差的表現跟儲蓄險的回報差不多，但走高時可創造較高的資產報酬。

綵冞在MOMOTV綜合台「小宇宙大爆發」節目上表示，起初是買6年期的台幣儲蓄險，每個月投入5至6千，利率2%可以存到36萬，後來多買一張美金儲蓄險，利率2.5%，每個月投入約8千，存6年約60萬。

闕又上看了忍不住直搖頭，建議綵冞可以將每個月投入的金額提高至1.3萬（一年下來約15萬），拿去投資美股標普500指數，20年下來投入的成本約300萬。

闕又上表示，最差的狀況，歷經多次股災（300萬成本）還是可以將資產翻到450萬，「其實跟放在儲蓄險差不了多少。」但市場長期向上，好的話資產可以成長至700萬，闕又上說：「如果每一年只要拿個6、7%出來約42萬，每個月可以有快4萬的被動收入。」

至於操作方式，闕又上建議，逢高時減碼，逢低、賠錢的趁低點買進加碼，且可以趁年底時檢視自己的持股，剛好趁工作告一個段落，可以了解投資資訊的時候，只要花個10分鐘確認。

相較於保守穩定的儲蓄險，股市的報酬與效率確實高出許多，但投資人也需要考量自身的風險承受能力，才能選擇出最適合自己的理財方式與資產配置模式。

（中時新聞網 郭宜欣）