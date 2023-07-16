小資族快看!月存1萬這類股 退休每月多3萬

對不少小資族來說，投資標的仍是一大難題。為求安全，有人會保守選擇儲蓄險。但理財達人十方老師以自己學弟為例，他25歲大學畢業當作文老師就開始月存1萬儲蓄險，但今年42歲卻碰上媽媽得癌症，面臨龐大的醫藥費，恐要保險解約。十方感嘆，他當年若能將同樣的資金放入金融股，如今每月約可多領3.3萬。

十方在MOMOTV小宇宙大爆發節目上分享這位勤懇工作學弟的故事。這位學弟工作17、18年，月薪從36000成長到42000，每月主要開支就是8000元的房租，以及匯給家人的孝親費5000元，還定期定額去存儲蓄險1萬元。

但十方感嘆，儘管這位學弟的做法稱不上有錯，卻因為他「放錯」，讓他在面臨母親生病這樣的人生大事時欲哭無淚，手邊沒有可動用的足夠資金，因此可能要將保險解約，等於過往存錢的努力都成空。

十方指出，月存1萬儲蓄險，等於一年12萬，存滿20年，以最高3%利率來計，會累積成354萬（不扣手續費、不扣佣金的情況下）。但若是他當年存股富邦金，20年後會累積成859萬，就由於「投報率」的差異，兩種不同標的的成果相差了500萬之多！

十方表示，富邦金在過去的20年裡，股價從11.5元漲到了61.2元，漲幅達5倍，年複合投報率是10%。若她學弟當年選了富邦金，形同可以多了500萬用來給母親治病。

另一位來賓「億元教授」鄭廳宜也主張要存股，認為只有金融股可以存，還推薦今年可以存的5檔金融股為兆豐金、中信金、元大金、第一金和臺企銀。

十方還強調，切記要長期持有，千萬不要把股息領出來花掉。十方以月月定期定額買富邦金來估算，若每月投入本金1萬，直接存上17年，在期間都不領出來花用的情況下，以複利效果來計，最後可存到535萬，到時再把股息拿出來花，大約每個月有3.3萬的被動收入，等於就像養一個兒子在幫自己賺錢，「年輕的時候要做對決定，因為時間不會再回來」。

（中時新聞網 賴宇萍）

延伸閱讀

退休理財︱掌握2大準備重點 善用保險放心變老

退休理財︱退休金運用 你規劃了嗎？

退休理財︱自提勞退金夠嗎？這三點須留意