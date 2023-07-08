退休理財︱退休金運用 你規劃了嗎？

民眾退休金主要來源有個人儲蓄累積、勞保身分者有勞工退休金，公務人員有退休撫卹制度。坊間可接觸到的財務諮詢資訊，多會建議「退休之前應存到至少八位數的存款」的退休計畫，而且金額愈高愈好。隨著愈來愈多財務顧問自己也上了年紀、一腳跨進退休門檻，親自體會到退休金創造「被動收入」的必要，而偏偏在台灣這部分十分困難，凸顯出退休金運用於財務安排的大挑戰。

從職場經歷開始準備退休財務支援，個人儲蓄是最簡單的方法，在台灣，超過40歲的人，手邊若沒有儲蓄存款，絕對是自己的錯；其次，有來自政府提供的退休金計畫，僱主和個別員工共同提撥的個人退休金帳戶，美國是401(k)或IRA，台灣是勞退制度之《勞工退休金條例》項下產生的勞工退休金。後者，近日出現一個重大新聞。

勞退新舊制 有落差

國營事業中華電信工會提出訴求，勞退新制雇主提撥應提高至15％，因為相較勞退舊制的最高水位，勞退新制的雇主提撥減少了一半以上，該工會同時提出一項重點說明：勞退新制《勞工退休金條例》自94年7月1日上路以來，現在已經過了18年，本地勞工退休金雇主提撥還是只有6％，雖然國營事業單位工會多次召開說明會，數次與資方協商、或直球對決公司背後金主的政府部會，爭取提高勞退新制雇主提撥率，希望減少新舊制員工退休金的落差、提升年輕會員退休保障，至今仍然沒有看到任何實際回饋。

上述工會提出的訴求，期待之一是提升年輕會員退休保障，間接為公司方中華電信創造留才誘因；然而，此次訴求的年輕世代目標客群，似乎對此沒有太多參與。類似的狀況，金管會近年來鼓勵金融業的員工持股信託，作法上是員工每月從薪資提存一定金額申購公司股票，同時公司將100％相對提撥投入，員工離職或退休時，再以股票或折算現金的方式返還，等於額外加碼員工退休金，也被當作企業留才的方法之一。

持續被動收入是關鍵

金融科技業者指出，這些看來「時尚」的員工退休金新作法，增加的是員工退休前的退休金「部位」，即某人的退休金可能因此從2,000萬元增加到2,100萬元，而申請退休的員工拿到退休金之後，開始真正的退休生活，馬上面臨「如何處理這筆（一次性）的錢」大挑戰，最大挑戰是如何讓一次給付的退休金能規劃成有持續創造金流的「被動收入」。

歐美市場中有不在金融機構內的「財務顧問」服務，手邊突然有一大筆可投資資金者也是他們的目標客群，收費方式會依投資報酬作為收費基準，例如總投報率的1％。以台灣退休族拿到2,100萬元的一次給付退休金，交給財務顧問管理投資、依私人銀行正常投報率8％計算，退休族要付的單年財顧手續費為16.8萬元。大約低於加入台股老師社群會員年費。然而，試問台灣的退休族有多少人願意如此？相信多數人更擔心投顧老師把自己退休金「玩掉了」！

因此退休族多成為股市散戶，自己看盤、自己交易，幸運者跟著大盤趨勢賺進2成的投報回饋，但台股不會年年衝萬八；運氣不好、但尚有自律者可能退休金單年減少2成。

台股以外，台灣退休族還有沒有其它能創造真正被動收入的投資工具？共同基金是多數銀行推薦的標的，惟銀行財管理專多憑基金過往投資績效、當下市場話題來行銷商品，賣完產品之後鮮少再回頭幫客戶檢視持續績效，更何況再帶出場；而且銀行銷售基金給高齡客戶是被監管單位嚴管，又是簽風險書、又是售銷過程錄音的。討論至此可知，台灣退休族的退休金運用規劃實在缺乏能持續創造金流之「被動收入」工具。這是個大問題，在台灣目標卻十分殘酷地「無解」。

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