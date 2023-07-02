除了勞退…6大投資工具曝 達人都用最後1招

據勞保局統計，去（2022）年老年給付統計相關數據，每月老年給付領取不到20,000元的退休勞工人數，高達98萬1,492人，占了61.4％、也就是每1.62名退休勞工就有1人領不到20,000元；然而，據調查，每個月的理想退休生活開銷最多民眾認為，介於30,000元至50,000元之間，現實和理想的差距得靠其他理財工具來彌補。

勞動部指出，近7成勞工把退休後生活費寄望在勞保老年給付與勞退金上，惟勞動基金預估2028年破產，等退休那一天，能否領年金恐怕還是未定之天。去年每月基本工資為25,250元（今年起已調高至每月26,400元），勞保老年給付公式「平均月投保薪資×年資×1.55％」試算，每月平均約落在16,500元，兩者有近9,000元差距，加上勞退新制月退休金，每月最多約2萬元，多數人退休年金甚至不如最低工資。

大多數人認為，每個月存錢就是準備退休金，但沒有考慮到現今「低利率」時代，物價漲幅早遠高於存款利息，中間的差距就得靠投資理財補足。值得一提的是，現代人壽命越來越長，長壽還得面臨通膨風險，若能及早投資，善用時間複利效果，削弱通膨壓力，更能穩健累積退休資產。

除了領勞保及勞退，第三筆退休金不外乎來自於銀行定存、儲蓄險、外幣、股票、基金或其他投資等，其中定存及儲蓄險這類相對無風險資產，但通膨可能吃掉利率，因此要適當配置一些作為保底的投資，外幣、股票、基金等投資工具是依個人風險承受能力，來配置適當比例，而理財行家準備退休金時所採取的方式，就是將上述幾種方式混搭在一起，分配不同比例的資金到各類工具。

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