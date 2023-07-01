退休理財︱自提勞退金恐不夠 退休理財漸形重要

根據勞動部統計，去年有98萬多名勞工參加勞退金自提，比前一年增幅18％，顯見有愈來愈多的勞工朋友重視老年退休生活保障。然而，生活在萬物齊漲，薪水難漲的時代，如果擔心退休金不夠用，除了自提勞退金，退休理財準備也漸形重要，據壽險公司調查，近3成退休族認為每月要4萬元以上才夠用。

民眾透過自提退休金，減稅又能加快退休儲蓄，不過有三項必須留意，每月薪資自提上限僅6％、年滿60歲才能提領，以及帳戶金額非終身領。

自提勞退金有三大好處，一是稅賦優惠，自願提繳金額不計入提繳年度薪資所得課稅；二是保證收益，自願提繳金額可每年參與分配投資運用收益，請領退休金時還享有不低於依2年定期存款利率所計算的保證收益保障；三是儲蓄習慣，累積更多個人退休金專戶的本金，強化退休生活保障。

但是退休儲蓄光靠自提勞退金恐不夠。富邦人壽表示，現在是生活在「高通膨」、「高齡化」的雙高時代，提領勞退金前如果因工作中斷、意外、疾病，或是提領後活太久，都可能面對生活費不夠用的財務風險、醫療費不足的健康風險，以及長期看護需求的照護風險。

台灣人壽最新公布，民眾退休後最擔心的問題，一是身體不健康、占了46.7％，通膨占25.6％和退休金不夠占23.5％，分居第二名、第三名。

在退休金準備充裕度方面，高達57.9％未退族自認準備不充裕，也導致民眾退休準備年齡愈來愈年輕化，已退和未退族對退休生活花費預估出現落差，27.3％已退族認為4萬元以上才夠；近3成未退族預估2萬元以下就夠用，顯示未退族過於低估退休生活支出費用。

另外，有近6成的未退族預估勞保會破產，逾8成未退族擔心勞保年金會少領10％至30％。未退族退休準備來源，社會保險和自己準備退休金的比例不相上下，25歲至39歲未退族有55％認為，勞退如果開放自選標的願意自提；25歲至39歲有6成以上採零股投資累積退休金，「股票」為首選退休理財商品、占64.7％排名第一，從年齡分布來看，25歲至39歲族群近6成選擇儲蓄與定存。

台灣人壽認為，退休所需的花費，理想與實際有落差，不同階段所需的理財規劃和保險商品也不相同，因此退休準備不僅要「加倍」更要「提早」，最重要的是備妥退休三「保」，即保本、保值和保障，才能有富足的第三人生。

利變型壽險、實支實付醫療險 受青睞

國人退休規劃面臨長壽、通膨、醫療與投資四大風險，其中「活得比預期還要久，造成退休金不夠」的長壽風險，是國人在退休規劃時的最大隱憂。在累積退休金工具上，除了股票、基金定期定額，保險也是常見的退休準備工具之一，尤其是以資產累積為主的利變型壽險，近年多受到未退族青睞。

台灣人壽表示，保險具有集體分擔風險的概念，退休規劃必須要「瞻前」、「顧後」，身為家庭經濟支柱、責任重大時期要「瞻前」，提早布局壽險，更要儘早「顧後」儲備退休金和醫療保障，建議選擇利率變動型壽險，每年有生存還本金保值又保本，讓退休生活更安心；而醫療保障可加強實支實付規劃，避免突發風險拖累家人。

台新人壽指出，退休之後經濟來源以儲蓄為基底結合穩健投資，保險保障更是不容疏漏，除了健康醫療之外，身邊已經小有積蓄，或是趁壯年期有穩定工作的時候，投保利變型壽險，是抵禦風險的好選擇。

針對利率變動型終身壽險，全球人壽分析，除立即享有終身壽險保障外，每年還可透過宣告利率的機制享有增值回饋分享金，且利用增值回饋分享金購買增額繳清保險，除增加保障額度外，也可加快保單價值準備金的累積速度，讓資產成長更快更多。

另隨著醫療技術進步及平均餘命屢創新高，但是部分實支實付醫療險最多保障到75歲，因此也要提前部署銜接75歲後的保障規畫。

全球人壽建議，除了原有實支實付醫療險之外，可以搭配具有高齡實支實付的終身型醫療險來強化高齡保障，並且透過定額的醫療給付來補強醫療隱形開支，讓保障更加的完整。

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