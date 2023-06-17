退休理財︱高利率環境 澆不熄以房養老

持續高利率環境下，也讓「以房養老」借款人每月需支付的利息增加，影響實領的生活費，讓部分銀行相關案件略微衰退，不過台灣人「有土斯有財」的觀念仍甚，比起賣掉既有不動產，高齡長者更願意以不動產抵押取得每月生活費，大部分公股銀行表示，今年前五月承作件數還是小幅成長。

「以房養老」貸款是將現有的不動產做抵押，每月從銀行領到一筆錢，借款金額將隨時間不斷增加，可借以支應高齡長者生活所需；經多年政策宣導，「以房養老」已逐漸打開能見度及民眾的認識，但過去一年多來央行連續五次升息、調升0.75％，讓借款人每月需支付的利息增加，以某公股銀行表示，今年1月至5月承作「以房養老」貸款戶數相較去年同期承作戶數，約少了25％。

合庫銀的以房養老承作案也略為衰減，截至今年5月底，以房養老承作案量新增140件及新增核准額度約10.6億元，相較去年同期149件減少9件，合庫銀認為，金融機構現在提供年長者更多樣化的金融商品，以滿足其退休生活所需的資金規劃，因此部分年長者考量為避免負債，改以申辦留房養老結合信託、擔保品出售、出租或其他方式獲取安養資金。

不過，部分公股銀行以房養老承作量還是比去年小幅進步，同時，大部分公股銀行以房養老的新承作額度，都比去年多。以兆豐銀行為例，今年截至5月底，以房養老貸款件數較去年同期成長19.3％，額度成長17.37％。兆豐銀分析，台灣正快速邁入高齡社會，對即將步入老年之群眾，退休生活也須依賴自身多年累積的財富或不動產，加上國人固有的「有土斯有財」觀念，老年人更願意以提供不動產抵押的「以房養老」取得每月生活費。

土銀「樂活養老」貸款業務也約較去年同期成長10％，但土銀也不否認，雖然在高齡化社會中，以房養老商品是未來時勢所趨，潛在需求將隨高齡人口增加而成長，但如果遇利率上揚或房市萎縮，也還是可能影響年長者申貸意願。

對於連續升息的影響，土銀也有對策。土銀指出，「樂活養老」貸款利率是依照公告指標利率固定加碼機動計息，在升息或降息時，利息將隨之增加或減少，不過，搭配土銀首創「利息全數掛帳」方式，核貸金額未逾認定價5成者，利息可以在貸款期間內全數掛帳，借款到期本息一次清償，每月領取金額固定不會減少。

家人反對？公股銀扮溝通橋梁

「以房養老」雖然沒有規範貸款須要借款人的子女或配偶等其他家人同意，但借款人必須通知至少一位法定繼承人或第三人擔任通知義務人，有些借款人因此遇到「家人反對」的問題。公股銀表示，過去遇到這類案例，分行承辦人員會協助借款人與其家屬溝通。

「以房養老」貸款精神是照顧房屋所有權人的老年生活，因此僅需所有權人有借款意願即可，不需經子女或配偶等家人同意。但為確保年長者權益及考量其自主權，要洽請借款人的配偶、子女或兄弟姊妹其中一人擔任通知義務人，才能申辦此業務，這是為了在銀行定時關懷年長者時，當無法取得聯繫，可透過通知義務人了解年長者情況，及未來貸款屆期時，可協助處理相關事宜。

合庫銀行表示，「以房養老」有效解決許多高齡長者晚年照護的費用問題，其中一案是85歲的X先生夫妻二人，育有二男一女，目前與次子同住在中部地區，X先生單獨所有透天厝，因X先生妻子已臥病在床，聘有外勞看護。長男為執業醫師，長女已出嫁，次子任職於地政事務所基層測量人員。平常均由次子照顧X先生兩夫妻生活起居，而每月看護費用及醫療費用，原本由X先生夫妻二人積蓄支應，已面臨用罄問題。於是X先生次子委託代書洽詢金融機構是否可以X先生名義申辦貸款，輾轉得知合庫銀的「以房養老-幸福滿袋貸款」業務並聯繫分行承辦人員，安排時間到X先生居住處向X先生及其次子說明相關細節。X先生次子向分行人員表示，兄弟姊妹間一直為奉養經費的分攤常起嫌隙，而因其任職於地政事務所基層測量人員，每月薪資收入尚須支應自己家庭子女就學就養，實無餘力分攤，X先生也表示僅餘此透天厝，又求貸無門，身體狀況也開始衰弱，妻子又臥病在床，不忍子女間彼此為奉養問題而不愉快。在銀行人員登門解說後，X先生發現這可以解決奉養問題，立刻提出申請，該案核准額度660萬元，期間十年，每月撥款55,000元，在完成律師法律諮詢見證及設定首順位抵押權後開始撥付。