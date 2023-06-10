退休理財︱趨勢主題投資術 活到老、賺到老

因長壽風險、通貨膨脹壓力，愈來愈多人不敢提前退休，甚至有不少人或因財務壓力或因「打發時間」退休之後再找工作。根據富達國際調查，亞太區女性有54％受訪者則是透過積極理財面對長壽挑戰；另有44％台灣女性受訪者期望退休後每年投資回報率可達5％～10％。

法國將退休年齡從62歲提高到64歲的「年改法案」遭到法國民眾反對，抗議示威活動延續至今尚未落幕，不過，台灣民眾卻相對「很認份」，有些人甚至還想延後退休年齡。

依富達國際《2023年富達國際全球女性投資理財調查》報告顯示，退休之後，亞太區女性普遍擔心生活成本上漲（81％）、長期經濟狀況（73％）。亞太區女性預期63歲退休，若以女性平均壽命為85歲計算，女性退休生活將長達22年，雖然有36％受訪女性認為退休儲蓄能維持超過20年的生活，但31％受訪者認為退休金只能維持10至20年，甚至有13％認為可能維持不到10年。

面對於退休之後的生活所需可能不足問題，透過該調查發現，受訪者中有47％女性、44％的男性選擇「減少支出」；有39％男性及女性都延後退休；另有33％的女性、30％的男性則增加目前儲蓄計劃；另外，有3成多的男性及2成多的受訪女性都認為持續投資或在退休期間保持投資以增加收入。

富達投信董事暨法人業務部門主管郭秀鳳表示，透過該調查發現，有75％亞太區女性受訪者認為每月有穩定收入，是退休後進行投資的首要考量；另有83％台灣女性受訪者最在意每月有現金流，這反映為何亞太區女性打算將大部分資產投放於現金儲蓄上。另外，有37％亞太區女性、44％台灣女性受訪者，期望退休後每年投資回報率可達5％～10％。

郭秀鳳認為，無論對女性或所有人而言，退休儲蓄規劃相當重要，尤其在通膨時代，投資更是有助增加收益和儲蓄的主要方式之一。若擔心市場波動，她建議投資人可採取趨勢主題投資法，針對具有未來成長潛力的趨勢主題進行投資，例如科技創新、健康醫療、人口趨勢、氣候變遷等大趨勢，不僅較不受市場短期雜音的干擾，更有機會掌握長期的超額回報。

對於追求穩定的投資人，專家們都建議民眾可選擇多重資產類型產品，由專業經理人對股債等多重資產進行彈性調整配置，可定期於每月或每年可獲得股息或債息收益，創造穩定現金流。

善用月配息產品 創造現金流

面對退休後的生活，除了政府退休金之外，在通膨影響下，愈來愈多民眾傾向於在退休前多存一些退休金準備，打造退休後的現金流，以支應日後生活所需，同時也能過得相對有安全感，法人表示，在國內月配息產品紛上架後，投資人要創造現金流並不難。

先前因金融股股價波動較小，每年配息穩，投資人最常存金融股創造現金流；不過，在市面上愈來愈多月配息產品如月配息債券基金、債券ETF，近期還有季配息股票ETF、雙月配息的股票ETF，甚至月月配的股票ETF都上架之後，不管屬性穩健和積極的投資人都可找對適合的投資產品之後，靠投資金融商品創造每月現金流愈來愈容易。

群益投信表示，共同基金即是非常好的理財工具之一，民眾可依自己的年齡與風險屬性，倘若投資人不知如何挑選基金產品，則不妨參考專為退休理財所設計的目標風險基金。投資人可依照風險偏好選擇保守型、穩健型、積極型三種，另也可進一步選擇配息型的產品以達到規律領息的目標．ETF更是投資人可善用的工具，現行市面上也有不少高股息ETF、債券ETF提供配息機制，投資人也可透過選取三檔不同配息時程的股票或債券ETF來自組月月配投資組合，同時也能以這樣的產品分散方式來平衡投資組合波動與掌握不同資產、市場的投資契機。

自從元大高股息（0056）、元大臺灣ESG永續（00850）宣布加入季配息及收益平準金機制，元大投信旗下就擁有3檔季配息台股ETF，另外一檔是元大台灣高息低波（00713）。0056在1、4、7、10月除息，00850則於2、5、8、11月除息，00713則是 3、6、9、12月除息，投資三檔ETF則是月月配。另在6月9日掛牌上市的復華台灣科技優息ETF（00929）更是國內第一檔月配息的股票ETF；而永豐優息存股（00907）則是雙月配高股息ETF。

當市場選擇變多，法人提醒投資人還是回歸本身需求，如果偏好股息，也能忍受股市波動，選定優質ETF就可以採取長期布局，甚至逢低再加碼。至於想做資產配置，趁著2022年以來此波聯準會強力升息，讓債券出現10多年來難得甜蜜點，在升息進入尾聲之際，則可以考慮此時逢低布局債券ETF。