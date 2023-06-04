勞保晚領划算？這樣做86萬飛了

繳了一輩子的勞保，為了就是能在退休生活獲得經濟上的保障，何時請領是個讓人很難抉擇的問題，知名分析師孫慶龍表示，雖然有高達60%民眾選擇延後領，但若以男性平均壽命77歲試算，提早5年領竟比延後5年領多86.4萬元。

孫慶龍在《錢線百分百》節目中指出，去年平均約160萬人請領勞保，平均月領額1.8萬元。而目前法定退休年齡63歲，若按提早5年、即58歲減額領，1.8萬元x打8折，等於月領1.44萬元，每年17.28萬元，至77歲時約可領到345.6萬元。

若是63歲正常年齡請領，月領1.8萬元、年領21.6萬元，到77歲時約可領到324萬元。若延後5年、即68歲請領：1.8萬元x1.2(每延後一年請領，就增給4％)，換算後月領2.16萬元，每年25.92萬元，總共可領259.2萬元。

經試算後發現，提早5年領竟比延後5年領多出86.4萬元，孫慶龍解釋，雖然提早開始領月領額較少，但加總起來反而更多。他建議，除非長命百歲，能夠活到90歲以後，否則延後領不見得能領比較多錢。

理財專家艾倫先前在《艾倫的理財研究室》YouTube頻道裡提到，幾歲領勞保最好要考量以下三件事，分別是評估身體狀況、勞保費成本以及算出能領的勞保總金額。他強調，勞工還是必須考量自己的身體、經濟環境等因素，仔細思量後再做出決定，沒有標準答案。

（中時新聞網 邱怡萱）