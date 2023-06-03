退休理財︱善用四大步驟 女性安享退休夢

華人社會中，婦女普遍承受較多的家庭責任，如果是職業婦女、三明治媽媽，肩上壓力更是沉重。女性平均壽命較男性長，薪資水平與勞動參與率卻比男性低，若沒有預先擬定退休財務計畫，未來老年生活勢必面臨老病窮的慘況。保經業者提供新時代女性規劃退休的四大步驟，建議透過退休所需金額、儲備退休金所需時間、選擇適合理財商品加上轉嫁風險給保險公司等過程，一步一步建構起完整的退休計畫。

依據行政院主計總處2022年工業與服務業受雇男女薪資統計，我國女性平均每人每月總薪資約為51,636元、男性為63,219元，薪資差距為18.32％；另外，「經濟部性別平等推動計畫」內容有提到，2020年女性平均勞動力參與率較男性低15.83％，且隨年齡增加而急速下降，55歲以上甚至跌至5成以下。相較於歐美、日本、南韓中高齡女性皆在6成以上，顯示我國女性勞動力早退情形，不符合當前延後退休的國際趨勢。

而依照勞動部2020年育嬰留職停薪期滿復職關懷調查，女性因「家庭因素自願離開職場」占35.8％，較男性12.4％高出23.4％，顯見家庭育兒負擔仍以女性為主。在少子化、高齡化的趨勢下，現代女性除了照顧家庭，規劃自己的退休生活更刻不容緩，保經業者建議女性們及早準備退休所需，才能讓自己的老年富裕又有尊嚴。

永達保經指出，儲備退休金要有計劃表，運用「總量」的概念，依據自身財務能力「量力而為」，一步步達標。首先，設定一個退休金儲備的目標金額；第二步，按照年齡與收入狀態，設定規劃的時間表；第三步，挑選確定且具備時間複利的工具；第四步，將儲備過程中的風險轉嫁給保險公司。

專家指出，目前許多金融機構與政府單位都有提供退休理財的相關統計與資訊，甚至提供退休金缺口的試算工具，建議民眾可以透過這些管道去算出自己的退休金缺口，及早進入累積退休金的階段。尤其退休規劃隱含的長壽風險、通膨削弱實質購買力、醫療長照需求等，都需要及早規劃，以免因為年紀越大保費越貴，甚至不能投保，都會影響規劃退休的效率。

永達保經指出，能夠同時滿足達到上述四大步驟的工具，即為「利變增額終身壽險」。「利變增額終身壽險」不僅具備壽險保障，繳費期滿保單價值隨時間複利增值，同時可附加附約，兼顧準備過程中的疾病與意外等風險，還享有保險金給付的選擇權，期滿可轉投年金險，打造退休現金流，如若身故則可選擇以分期定額的方式給付給指定受益人。

另外，規劃「利變增額終身壽險」，越年輕啟動越能降低儲備壓力，同時能享受的時間複利效益也越為龐大，莫要將退休準備放在個人財務的最後順位，透過保險契約的約束力，可以有紀律地依照時間表「專款專用」達到設定目標，才能享有「有錢、有尊嚴、富養自己」的老年生活。

投資型保單 打造穩健現金流

根據國發會公布的人口推估報告，2025年台灣人口推估有20.8％將邁入超高齡社會，當整體人口結構邁向超高齡，人均餘命也有向上增長的趨勢，活到老也活得有生活品質相信才是邁入人生下半場更為重要的考量。

根據一項「樂齡金安心-經濟安全未來趨勢報告」調查，在退休金調查部分，超過半數的民眾認為目前退休金準備不足，且平均需準備約837萬的退休金才能支應基本生活所需，其中還不包含通膨及區域生活成本差異等的外在因素考量。透過這項研究預見，為了老年退休生活能夠從容自在，退休規劃應提早開始，以分散長壽風險及儲備好未來生活準備。

法國巴黎人壽建議民眾，選擇適合的方式及工具是規劃退休金的第一步，考量自身風險承受能力，同時做好保障的規劃，才能夠在擁有保障的基礎下打造安心的退休生活。此外，因應市場環境的變幻莫測，若想要有穩健的退休金來源，同時累積資產，就更應謹慎挑選資產配置工具。

以法國巴黎人壽新推出「優享人生投資型保單」為例，主打以保障打底也兼顧資產累積，被保險人在年金給付開始日前若不幸身故，身故受益人即享有保單提供的最低身故給付保障；若已進入年金給付期，被保險人則享有年金給付，其保障與資產配置兼得的特色提供民眾魚與熊掌兼得的選擇。

連結類全委投資帳戶的投資型保單透過專業經理人代操與撥回機制，就可以穩健的打造退休現金流，而且保戶可以根據本身需求配置和自己風險屬性相符的商品。法巴人壽指出，以投保年齡在35歲～54歲之間的被保險人為例，年輕時期以累積個人資產為主，可先選擇累積型投資帳戶，到保險年齡55歲後才能轉換至撥回型投資帳戶，或是全期選擇累積型投資帳戶，加快累積的速度。

但投保年齡在55歲以上的被保險人，因即將面臨退休，可於投保時先選擇累積型投資帳戶以累積資產，於希望的退休年齡時轉至撥回型投資帳戶以滿足退休生活後的現金流需求；或是依個人需求，全期皆選累積型投資帳戶或撥回型投資帳戶。

部分投資型保單在被保險人在年金累積期間身故，不論當時投資帳戶績效好與壞，皆會保證提供至少躉繳保險費的給付（假設無匯差且資產撥回皆為現金給付予要保人），亦可作為資產傳承的考量之一，兼具傳承與資產配置之優勢。