擔心通膨吃掉退休金?3原則「越老越有錢」

台灣即將進入超高齡社會，高齡化、少子化、高通膨、低利率導致民眾憂心勞保破產，大多認為會比上一代更晚退，而且「通膨」可能會讓退休金縮水，未來不論年金打折或可能破產，都讓年輕一代惶惶不安，逾6成甚至提早退休規畫，然退休金該怎麼存？

若以65歲為退休年齡計算，平均餘命約為20年，20年期間的花費在扣除掉勞保老年給付及勞退金，需要自籌退休金部分其實不多，只要提早規畫、好好儲蓄與投資，一定不難達成，退休絕非是有錢人才有的專利，財經專家提出兩招加快退休金準備進度，包括盤點收入及支出、勞退自提提滿6％、依照年齡層選投資工具等。

盤點收入包括假設60歲退休，退休前剩下的15至20年間，若有定存、儲蓄保單等投資到期入袋，盡量將這些金流至少8成轉入退休帳戶中；盤點支出最大原則是量入為出，扣出必要生活開銷之後，完全轉換成退休儲蓄的額度，可以加快存退休金的速度。

勞退自提6％是針對想多存一點退休金的人，可在每月薪資6％的範圍內，自願提繳退休金，等於將一個月薪資的12％存入帳戶中，且不計入提繳年度所得課稅；等到年滿60歲時，可向勞保局請領，而提繳年資滿15年則可以選擇一次領或月領，但年資未滿15年，只能選擇一次領。值得注意的是，在職勞工可以「增加自提」，提領時「避開虧損期間」或「晚點再領」，都有放大勞退金。

依照年齡層選投資工具方面，低利環境讓高殖利率股票、高收債、高息ETF等產品，成了投資人追捧的熱門商品，但每個年齡層承擔風險的能力也不同，故依照年齡來分配投資更有效率且安全，其策略為30歲者採定期定額存買股，領息再投入；40歲者調高配息部位，資產持續累積；50歲者不追逐高報酬，現金流力求穩定。

（旺得富理財網 黃順德）

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