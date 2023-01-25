專家教戰破除2迷思 退休金1,200萬這樣存

勞動部先前指出，目前勞保加勞退請領金額中位數約2.3萬元，對於國人期待的退休生活來說，其實已經不太夠，再加上勞保長期虧損，若無政府撥補恐破產，未來勞保所能領到的錢可能還會進一步縮水。專家建議，想要安穩退休，除了政府年金，自己最好也要準備一桶金，退休金的規劃越早越好，利用時間複利效果，累積更足夠的老本。

台新投信總經理葉柱均表示，退休族群可多利用定期定額投資共同基金，平均成本的概念，不用考慮進場時機，不用擔心危機事件衝擊，最適合股市大幅波動時機，使資產長期達複利增值效果。

時間與複利是最強的好幫手

葉柱均表示，民眾大多因害怕市場波動，拒絕再投資的心理障礙，要克服恐懼，破除「害怕波動」及「欠缺配置」二大投資迷思，最好的策略就是定期定額投資共同基金。定期定額的投資時間愈久，累積的報酬愈可觀，可將投資比重5成以單筆方式投資，另5成可配置在定期定額，使整體資產波動度更趨穩健。

想要規劃累積退休金，時間與複利是最強的好幫手，富蘭克林證券投顧建議，提前開始、長期投資，除了複利報酬，更能有效分散風險。假設要累積1200萬元退休金，同樣以年報酬率8%計算，40歲開始到65歲退休，每月約需投入1.3萬元；但若從30歲就開始，每月所需投入的資金僅6千元，就可實現1200萬元退休金目標。

日盛投信認為，國人退休理財，最熟悉的台股是主要標的之一，根據台股歷史經驗，過去四度重大利空，本益比修正後平均至12.4倍，但後續一年平均上漲31.5％，觀察目前台股本益比已低至11倍，低於過去重大利空時的水準，預期指數測底後可望回歸基本面表現。但一般民眾實在難以掌握進場時機，建議利用定期定額布局，分散風險兼具穩定報酬效益。

※免責聲明：文中所提之內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

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