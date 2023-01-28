退休理財│穩賺退休金 殖利率7％非難事

歷經2022年利率大提升，目前在市場上要找年賺7％的投資標的，早已不是難事，各投信透過自家發行的股債ETF混搭，都可以搭出月配或季配息的投資標的，讓投資人坐享收益，輕鬆賺現金流。

根據CME FedWatch資料顯示，截至1月12日為止，聯邦基金期貨投資人預測下次升息1碼可能性已高達94％，可預期2023年升息速度較2022年趨緩，金融環境有利於債券投資。

對於退休族的理財資產配置，國泰投信建議，可以「股債混搭」為切入點，主因隨著通膨下降、升息有望開始放緩，現在開始布局除了有債息收入外，甚至還有機會賺到價差。而債券ETF多以海外（美國）債券，屬於美元資產，幣別上也相較可分散風險。留意具有「高評級」特點的投資級公司債ETF。未來二～三年為債券年，故建議可以「一股兩債」的方式來組成「月月配」組合，可用國泰永續高股息ETF搭配另兩檔債券型ETF，如A等級科技債即有不錯的資本利得。

凱基投信表示，善用股債ETF混搭高息收組合，不僅可以DIY月月領息的現金流藍圖，更可兼收台股市場、新興市場主權債、成熟國家高評級公司債的多重優勢。

中國信託投信投資長楊定國指出，退休族群守住老本是關鍵，不宜布局波動性較大的ETF或個股，建議資金配置防禦型商品（如債券ETF）比重拉高，股債ETF比例建議「2比8」，有望穩定「老本」波動度。

楊定國說明，可以將8成的資金配置在中信高評級公司債及中信優先金融債，因為這兩檔ETF都聚焦在高信用評等的債券、殖利率有機會突破5％、每個月均都配息，讓退休族群可以有「存債感」。尤其在景氣下行時，此兩檔債券ETF短期具有息收吸引力，長期則有望賺價差。另外1成至2成的閒置資金可放在中信中國高股息ETF，因陸股正迎接曙光，波動度相對其他股票ETF低，適合存股族入手。

富邦投信同樣建議，可利用高股息ETF搭配債券ETF，目前建議以富邦特選高股息30 ETF搭配富邦中國金融政策債ETF，有機會追求年化配息率達7％。

至於元大投信也持類似看法，元大投信說明，作為退休準備投資，債券部位可以稍微偏高，包含在經濟衰退疑慮時避險資金首選的美國公債─元大美債20年，另元大投資級債各龍頭公司所發行的企業債，另再納入元大台灣高息低波屬於高息、低波可作為長期投資組合。