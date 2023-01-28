退休理財│擔憂長壽風險 規劃延退人數增

據富達國際2022年的一份「全球情緒調查」結果，有超過四分之一（27％）的50歲以上人士預計需延遲退休，比計劃提前退休的人數（9％）高出2倍。此顯示，長壽風險明顯延後民眾的退休時間。

富達國際表示，在2022年大陸、香港、新加坡、日本和澳洲等17個市場進行訪問，受訪人數超過2萬人，深入了解各地大眾對其財務、健康、工作和生活的看法。

若以2022年和2021年的調查結果相比，計劃延遲退休的50歲以上人士增加了9個百分點，但計劃提前退休的人士卻較前一年度（20％）減少11個百分點。富達國際分析計劃延遲退休的兩大原因分別為，一、有48％的受訪者認為，因退休儲備低於自身預期；二、另有39％的受訪者是因享受工作並期望工作年期可以更長。

對於如何可依照自己的想法規劃退休時間，而不是「被迫」延後退休，法人表示，除了在退休前就已賺大錢之外，一般民眾只能「早點」按部就班存退休金準備。

究竟多早應存退休金？法人表示，依每個人財務情況而定，但「現在」永遠都是開始的最佳時機，只要現在跨出第一步就對了！

富達投信指出，幾乎全球各地都面對人口老化的挑戰，以香港的退休儲蓄指南為例，保守估計，如果想在65歲退休，需要年薪的12倍儲蓄。因此，建議民眾從25歲開始，每年至少要用稅前所得的2成作投資；若從30歲開始投資，就要提高至稅前所得的24％；若是從35歲開始投資則增為29％。目標儲蓄總額在30歲前達到年所得的2倍、40歲前5倍、50歲前8倍、60歲前11倍，65歲達到年薪12倍的目標。

基富通總經理王浩宇認為，投資操作很難永遠順風順水。不過，景氣、股市都有多空循環，對於準退休族來說，應該把握12字箴言─「細水長流、定期投資、資產分散」，打造具有韌性的理財策略，待未來行情轉危為安時，有機會比別人提早一步實現獲利目標，創造投資的微笑曲線。

投信法人說，若每月儲蓄率增1％，累積30年後就幾乎相當於一年的年薪，看似微小的提高儲蓄比率，就有機會將退休時程提前二～三年，甚至提前更早。這不僅適用於距離退休還有幾十年的人，就算接近退休年齡，就只要增加1％仍然有機會存更多的退休金準備，以改善退休後的生活品質。