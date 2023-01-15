不工作也能月領8萬？達人曝致勝秘訣

該準備多少資金才能退休？一直是熱門討論焦點，理財達人怪老子分享投資撇步，首先應該要先估算退休後每月的花費，並選擇適當的投資工具，就能達到月領3萬甚至8萬的目標。

怪老子在「MOMOTV小宇宙大爆發」節目上表示，退休金要準備多少錢？應該要先看退休後想過怎麼樣的生活，「有一些人是粗茶淡飯就可以解決，但有一些人還想要維持一定的生活品質，所以應該要先估算你每個月需要花多少錢，再用公式把所需的退休金算出來，還要把通膨的影響考慮進去。」

怪老子說道，花不完退休金的公式，就是用通膨調整後每年所需的費用，除以（退休後年報酬率－通膨率1.5%）後得出的數字，若想要每個月躺著賺3萬，就要有662萬的資金使用在年投報率6%的工具；如果想要每月不工作領8萬，使用年投報率6%的工具，就需要準備1766萬的資金。

換言之，如果能控制每月的花費在3萬以下，準備不到千萬的退休金並進行投資就能更接近財富自由，甚至考慮退休。

此外，很多人都希望能夠準備千萬退休金，怪老子強調，越早開始越重要，如果以35歲開始準備，可以存30年，以報酬率6%計算，平均每個月存1萬就能存到1千萬的退休金，時間複利的威力就會浮現。

（中時新聞網 郭宜欣）