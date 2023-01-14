退休理財│保險專家：退休規劃應專款專用

你開始存退休金了嗎？根據《遠見》雜誌「2022年國人財富健康暨樂活享退指數」大調查指出，有58.8％的民眾有做理財規劃，但其中有38.9％的民眾理財規劃沒有專款專用，換句話說，萬一生活出現臨時的資金需求，很可能就會挪為它用，例如遇到特殊情況時(如無薪假、裁員)，影響民眾收入與支出，很容易打亂理財計劃，保險專家建議民眾在做退休規劃時，一定要做到「專款專用」，才不會因故打亂退休規劃。

公勝財顧財務顧問鄔稚瑄指出，隨著台灣將進入超高齡社會，國人平均壽命80.86歲，根據「2022退休大調查」指出，國人平均43.5歲開始退休理財計劃，預計60.9歲退休，平均準備退休金1,040.3萬元，相當於每年至少存60萬元，才能在退休前存到夠用退休金。

若想未來退休有足額的生活費，除了需要提前做退休準備，更要注意通膨是否會侵蝕到退休金，公勝保經總經理蔡聖威提醒，退休規劃需長期努力，民眾不能只靠政府的退休金，善用投資型保單定期定額存退休金、或是利率變動型保單儲蓄未來。

為了呼籲國人及早準備並提倡正確退休理財的觀念，公勝保經連年推動員工去考由退休基金協會推出的退休理財規劃顧問證照（RFA），透過系統化、教練化、社團化的三大培訓方針，孕育新的人才，特別針對退休規劃相關課題，成立「退休理財規劃顧問」（RFA）專業認證培訓班，去年度共有65位專業菁英順利通過考試、取得證照，累計兩年來已有139位取得專業資格。

保經業者強調，近年來的多項調查顯示退休工具已經從過去固定收益為主的趨勢，逐漸轉向透過基金定期定額、ETF搭配來提高收益，其實不論是保單或者定期投入退休規劃的資金，應先學習收入扣除投資所需再去做消費，藉此養成有紀律的投資習慣，也才能有效提高理財效率，及早如期達成退休理財的目標。