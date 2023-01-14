退休理財│因應高齡、少子化 安養樂退全攻略

在高齡化、少子化、長照安養等議題受到廣泛討論下，愈來愈多國人也開始關心自身的退休理財規劃，退休理財已是全民重視的議題，退休後想要享受樂活人生，單純期待下一代的奉養或依賴政府退休金單一支柱，恐怕都難以達到理想的退休準備。

財富管理專家表示，退休理財要趁早，投資人根據積極、穩健、保守不同類型，與財富大幅增值、財富穩定增值、財富保值等不同投資目的去設定基金投資標的，將是退休理財最佳攻略。

群益投信表示，退休理財是每個人都會面臨的必修課業，而隨著平均壽命的延長，退休後的開銷勢必增加，因此退休金準備更是愈早開始愈好，根據調查，仍在工作年齡的台灣民眾實際用來儲備退休資金的工具，仍以現金及保險為主，不過對於基金退休理財也有越來越多的趨勢，共同基金的好處是投資人可依據自身所處的年齡階段，靈活運用各類型基金的特性，來進行資產配置、提升投資效益，以定期定額長期穩定投入，搭配漲多停利、下跌不停扣等等的進階策略，更能在符合人性的情況下，循序漸進累積退休資產。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳指出，買基金存退休金時代來臨，若再搭配好的機制更有助於提升理財效果，除了掌握下跌不停扣及堅持扣長期等紀律外，更需依投資人的風險屬性及投資目的採取不同的進階攻略。積極型投資人由於有較高的風險承受度，且通常追求財富能有大幅增值，因此定期定額投資適合選擇高波動市場，並搭配「逢低加碼、適時停利」的進階策略；穩健型投資人希望讓財富穩定增值，建議定期定額選擇中高波動市場，同樣需搭配加碼停利的進階策略；至於保守型投資人主要掌握財富保值的原則，所以可選擇低波動市場持續定期定額扣款。

投信業者更提醒年輕世代，在退休理財規劃的時候千萬不要小看時間複利的威力。就如同巴菲特建議理財愈早愈好讓複利增值的觀念，若以35歲開始定期定額，每月投資金額1萬元、年報酬6％推算到65歲退休時，可以累積到1,009萬元；但若是等到50歲才想到開始準備退休金，到65歲退休時僅能累積到292萬元，差距極大。