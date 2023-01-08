殖利率越高越好？一次點破3大迷思 8檔銅板定存股 躺著賺股利

通膨吃掉銀行利率，再加上政府推動年金改革，退休金勢必縮水，存股成為顯學，財經專家、報章媒體常常整理出高殖利率的股票名單，但高殖利率真是票房保證嗎？存股族千萬不能看到高殖利率就買進，下述三大觀念先釐清。

一是「填息才是現金落袋」，首先是股價是會波動的，殖利率並非定值。而除權息後股價會下跌出現「除權息缺口」，必須完成填息後才算是真正賺到，若未填息，就是股民常說的「賺了股息、賠了價差」。

二是「高殖利率不等於高報酬」，現金股利／股價×100％＝現金殖利率，若股價下跌，即分母變小時，現金殖利率就會變高，因此殖利率愈高並不代表越好，還是得看報酬。

三是「配息來源非本業」，公司配息來源可能不是來自本業收益，而是處分資產等一次性收益，包括出售土地或名下企業等，高配息極可能只是曇花一現。

入手高殖利率個股雖可得相對高的股息收入，但若存錯股票，有可能賺了股息，卻賠了價差，更慘的是可能套在高崗上，偷雞不著蝕把米；投資賠錢有兩個原因，一是不認賠，二是攤平，停損也是存股族必修課程。

盤點股息殖利率大於5％，且連續10年都有發放現金股利之股價百元以下銅板股，包括矽格（6257）、世鎧（2063）、長虹（5534）、欣銓（3264）、金洲（4417）、德律（3030）、中保科（9917）、台星科（3265）等。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）